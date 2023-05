"Terra e Paixão": tudo que você precisa saber sobre a nova novela da Globo

Terra e Paixão estreia nesta segunda-feira, 8, na TV Globo. A nova novela das 21h é escrita por Walcyr Carrasco e terá direção artística de Luiz Henrique Rios.

Barbara Reis, Cauã Reymond e Johnny Massaro são os protagonistas da história. Tony Ramos, Gloria Pires e Suzana Vieira também vivem papéis de destaque.

O folhetim será ambientado em uma cidade fictícia do Mato Grosso do Sul e terá como plano de fundo o agronegócio. Em material de divulgação, a emissora afirma que a novela vai apresentar "um Brasil rural e moderno".

Qual é a história de "Terra e Paixão", a nova novela da Globo

A protagonista vivida por Barbara Reis se chama Aline. Ela terá de aprender a plantar, lidar com máquinas agrícolas e com o mercado do agronegócio após ficar viúva em um atentado. Ela vai se aproximar dos irmãos Caio e Daniel, filhos do fazendeiro Antônio, com quem precisará brigar para manter suas terras.