Chris Brown é condenado a oito meses de prisão em Londres; entenda motivo

RESUMO ＋ O cantor Chris Brown foi condenado a oito meses de prisão por uma agressão ocorrida em fevereiro de 2023 na boate Tape London, em Londres; a pena foi suspensa por 12 meses, e ele não cumprirá regime fechado. Em julho, Brown se declarou culpado de perturbação da ordem pública por atingir o produtor musical Abraham Diaw com uma garrafa de tequila.

O rapper e cantor Chris Brown foi condenado a oito meses de prisão após uma confusão em uma boate no Reino Unido em 2023.

A pena, justificada por agressão "violenta e não provocada", foi suspensa por 12 meses. Por esse motivo, o cantor não deve cumprir a condenação em regime fechado.

De acordo com a Variety, o juiz Tony Baumgartner advertiu Brown antes de sua sentença: “Levei em consideração o seu trabalho e a sua carreira consolidada na música. Sua fama, seu sucesso comercial e sua posição profissional não lhe conferem direito a tratamento especial. A lei aplica-se a todos da mesma forma”.

O que aconteceu com Chris Brown?

Em julho, o Tribunal da Coroa de Southwark recebeu a informação de que Chris Brown e Omololu Akinlolu teriam atacado o produtor musical Abraham Diaw na boate Tape London, em Londres, em fevereiro de 2023. O artista foi acusado de atingir a cabeça da vítima duas vezes com uma garrafa de tequila, enquanto Akinlolu a agredia com socos.

“Eles continuaram a agressão enquanto a vítima tentava fugir pelo local”, afirmou o CPS em um comunicado. “A vítima foi chutada enquanto estava sentada, indefesa, no chão.”

Após a Diaw dar entrada no hospital com ferimentos na cabeça e nos joelhos, foi expedido um mandado de prisão contra Brown e Akinlolu, que já haviam deixado o Reino Unido. O rapper foi detido em maio de 2025, ao retornar ao país para uma apresentação em Manchester, como parte de sua turnê mundial.

De acordo com o Crown Prosecution Service (CPS) do Reino Unido, órgão equivalente ao Ministério Público, Akinlolu, um rapper da Flórida também conhecido como HoodyBaby, é o preparador vocal de Brown.

“Foi um ataque violento e não provocado, cometido por Brown e Akinlolu em uma boate lotada, na qual Brown utilizou uma garrafa de vidro como arma para atingir a cabeça da vítima por duas vezes”, declarou Claire Campbell, promotora sênior do CPS em South London, após a condenação.

O que dizem Brown e Akinlolu?

Os dois homens negaram as acusações de agressão e lesão corporal grave, assim como a acusação contra Brown de portar uma arma ofensiva, e as acusações acabaram sendo retiradas.

No entanto, em julho, Brown declarou-se culpado de uma acusação de perturbação da ordem pública no Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, por ter atingido a cabeça do produtor musical com uma garrafa de tequila. O corréu, Omololu Akinlolu, também se declarou culpado e foi condenado a quatro meses de prisão, com a pena suspensa por 12 meses.