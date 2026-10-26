Chris Brown é condenado a oito meses de prisão em Londres; entenda motivo

Chris Brown: cantor é condenado por ataques em clube em Londres (Scott Legato/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 10h22.
O cantor Chris Brown foi condenado a oito meses de prisão por uma agressão ocorrida em fevereiro de 2023 na boate Tape London, em Londres; a pena foi suspensa por 12 meses, e ele não cumprirá regime fechado. Em julho, Brown se declarou culpado de perturbação da ordem pública por atingir o produtor musical Abraham Diaw com uma garrafa de tequila.
O rapper e cantor Chris Brown foi condenado a oito meses de prisão após uma confusão em uma boate no Reino Unido em 2023.
A pena, justificada por agressão "violenta e não provocada", foi suspensa por 12 meses. Por esse motivo, o cantor não deve cumprir a condenação em regime fechado.
De acordo com a Variety, o juiz Tony Baumgartner advertiu Brown antes de sua sentença: “Levei em consideração o seu trabalho e a sua carreira consolidada na música. Sua fama, seu sucesso comercial e sua posição profissional não lhe conferem direito a tratamento especial. A lei aplica-se a todos da mesma forma”.
Em julho, o Tribunal da Coroa de Southwark recebeu a informação de que Chris Brown e Omololu Akinlolu teriam atacado o produtor musical Abraham Diaw na boate Tape London, em Londres, em fevereiro de 2023. O artista foi acusado de atingir a cabeça da vítima duas vezes com uma garrafa de tequila, enquanto Akinlolu a agredia com socos.
“Eles continuaram a agressão enquanto a vítima tentava fugir pelo local”, afirmou o CPS em um comunicado. “A vítima foi chutada enquanto estava sentada, indefesa, no chão.”
Após a Diaw dar entrada no hospital com ferimentos na cabeça e nos joelhos, foi expedido um mandado de prisão contra Brown e Akinlolu, que já haviam deixado o Reino Unido. O rapper foi detido em maio de 2025, ao retornar ao país para uma apresentação em Manchester, como parte de sua turnê mundial.
De acordo com o Crown Prosecution Service (CPS) do Reino Unido, órgão equivalente ao Ministério Público, Akinlolu, um rapper da Flórida também conhecido como HoodyBaby, é o preparador vocal de Brown.
“Foi um ataque violento e não provocado, cometido por Brown e Akinlolu em uma boate lotada, na qual Brown utilizou uma garrafa de vidro como arma para atingir a cabeça da vítima por duas vezes”, declarou Claire Campbell, promotora sênior do CPS em South London, após a condenação.
Os dois homens negaram as acusações de agressão e lesão corporal grave, assim como a acusação contra Brown de portar uma arma ofensiva, e as acusações acabaram sendo retiradas.
No entanto, em julho, Brown declarou-se culpado de uma acusação de perturbação da ordem pública no Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, por ter atingido a cabeça do produtor musical com uma garrafa de tequila. O corréu, Omololu Akinlolu, também se declarou culpado e foi condenado a quatro meses de prisão, com a pena suspensa por 12 meses.
Chris Brown foi condenado após se declarar culpado de perturbação da ordem pública por atingir a cabeça do produtor musical Abraham Diaw com uma garrafa de tequila. O episódio ocorreu em fevereiro de 2023, na boate Tape London, em Londres.
Chris Brown não cumprirá a pena de oito meses em regime fechado, porque a sentença foi suspensa por 12 meses.
Segundo o Crown Prosecution Service, Chris Brown atingiu duas vezes a cabeça de Abraham Diaw com uma garrafa de tequila, enquanto Omololu Akinlolu o agrediu com socos. O órgão afirmou que a vítima também foi chutada enquanto estava sentada no chão.
Chris Brown foi detido em maio de 2025, quando retornou ao Reino Unido para uma apresentação em Manchester durante sua turnê mundial. Um mandado de prisão havia sido expedido depois que Brown e Omololu Akinlolu deixaram o país.
Chris Brown e Omololu Akinlolu negaram as acusações de agressão e lesão corporal grave, que acabaram retiradas. A acusação contra Brown por porte de arma ofensiva também foi retirada.
Segundo o Crown Prosecution Service, Omololu Akinlolu, também conhecido como HoodyBaby, é um rapper da Flórida e preparador vocal de Chris Brown. Akinlolu se declarou culpado e recebeu pena de quatro meses de prisão, suspensa por 12 meses.