Taylor Swift já está afetando até a NFL — e o motivo não são seus shows

Os chamados "Swifties", fãs da cantora Taylor Swift, são capazes de tudo pela artista. E isso vai além dos esgotamentos de shows mundo afora: chegou, também, aos estádios de futebol americano nos Estados Unidos.

Após uma série de rumores sobre um possível relacionamento entre a cantora e o bicampeão do SuperBowl Travis Kelce, os ingressos da National Football League (NLF) — liga de futebol americano — começaram a ter mais procura. No jogo deste domingo, 1º, entre New York Jets e o Kansas City Chiefs, os torcedores e fãs chegaram, inclusive, a aumentar o preço dos ingressos, dada a alta na busca. E isso que, até o momento, Swift sequer confirmou sua presença no duelo.



O frenesi pelos ingressos começou logo após a partida do Chiefs no Arrowhead Stadium, com vitória de 41 a 10. A cantora assistiu ao jogo no camarote, ao lado da mãe de Travis e de seu irmão, Jason Kelce — que joga no time favorito da artista. Ao final do duelo, Travis e Taylor foram avistados juntos na saída do estádio.

"Efeito Taylor Swift"

Segundo dados da plataforma de revenda StubHub, a possibilidade da presença de Taylor no jogo bateu recordes para os Chiefs: foi o maior volume de ingressos vendidos em um único dia, desde o início da temporada. E não para por aí: a procura pelo nome do time, "Kansas City Chiefs", triplicaram no site.

A plataforma revela, ainda, que um dia após a aparição da cantora no jogo dos Chiefs contra os Bears, a demanda por ingressos do próximo jogo, contra os Jets, dobrou.

Se antes os ingressos tinham custo que variava entre U$ 150 a 170, após a mídia relatar os rumores do relacionamento entre Kelce e Swift — em especial quando a cantora participou da partida contra os Bears —, agora, para o jogo de domingo, o valor quase dobrou: está em torno dos U$ 290.

Em entrevista ao Globo Esporte, Ian Trombetta, vice-presidente sênior de marketing social e de influenciadores da NFL, relatou que o feito é inédito. "Temos celebridades em nossos jogos em todos os fins de semana. Nunca vimos nada assim".

Camisas de Kelce disparam

Para o jogador, os rumores sobre o relacionamento com Taylor Swift têm sido bem positivos — sobretudo pelo ângulo financeiro. A camisa de Kelce já teve um aumento de 400% nas vendas, logo depois do jogo entre Chefs e Missouri.

Assim que os primeiros rumores do relacionamento entre os dois começou a sair nas capas de veículos jornalísticos, o jogador também ganhou mais de 1,3 milhões de seguidores em suas redes sociais.

A repercussão de Swift na NFL também esbarrou na venda de camisas de Kelce, que é bicampeão do SuperBowl. Segundo a varejista Fanatics, a venda da camisa 87 do Chiefs disparou em quase 400% após o confronto no Missouri. Travis, por sua vez, recebeu mais de 1,3 milhão de novos seguidores em distintas redes sociais após o início dos rumores com Taylor.