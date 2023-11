No MIS, Halloween terá exposição sobre filmes de terror; veja ingressos e data

O Halloween de 2023 no Museu da Imagem e Som (MIS) promete mergulhar de cabeça na origem dos clássicos do terror. A partir do dia 31 de outubro, inaugura a exposição “Terror no Cinema”, que trará detalhes sobre alguns dos filmes mais aclamados do gênero, como “Nosferatu” (1922), “Psicose” (1960), “O Exorcista” (1973), “Tubarão” (1975), "Alien, o oitavo passageiro" (1979), entre outros.

A exposição trará itens inéditos dos filmes de terror mais aclamados da história do cinema, cedidos tanto pelos estúdios quanto por outros parceiros do MIS, como a Biblioteca Margaret Herrick, responsável pela preservação da coleção da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, criadora do Oscar.

A programação é uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e Museu da Imagem e do Som, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Como será a exposição Terror no Cinema?

A exposição do MIS promete uma experiência imersiva no mundo do terror, vangloriando alguns dos clássicos do cinema. Por lá, o público terá a oportunidade de adentrar o universo de filmes clássicos do cinema, como “O Gabinete do Dr. Caligari” (1920), “Nosferatu” (1922), “Psicose” (1960), “O Exorcista” (1973), “Tubarão” (1975), "Alien, o oitavo passageiro" (1979), “O Iluminado” (1980), “Sexta Feira 13” (1980), “O Silêncio dos Inocentes” (1991), "A Bruxa de Blair" (1999), e inúmeros outros.

Objetos exclusivos, cedidos por estúdios parceiros – como a máscara utilizada na franquia “Pânico”, da Paramount Pictures –, também farão parte do que o público visitante encontrará na exposição.

A mostra está dividida em setores temáticos, dedicados a subgêneros do terror (found footage, zumbis, slashers, sobrenatural e muito mais). Entre as experiências promovidas, estão estímulos sonoros, visuais e olfativos, de forma lúdica e informativa.

“Terror no cinema” também conta com diversos itens de acervos parceiros do MIS. A seleção inclui pôsteres, documentos, fotografias, materiais promocionais dos filmes, figurinos e adereços usados em cena.

Como comprar ingressos para a exposição Terror no Cinema?

A pré-venda para os primeiros dias da exposição já está aberta. Os ingressos disponíveis são para os primeiros dias de visitação (31 de outubro a 04 de novembro), e podem ser adquiridos tanto na bilheteria física do MIS como pela plataforma INTI — link de vendas no perfil do Museu.

Para a abertura, em 31 de outubro, os valores são R$ 80, com meia-entrada a R$ 40. O MIS trabalhará também contará com ingresso solidário neste dia: quem doar um livro de ficção, escrito em língua portuguesa e em bom estado, também terá direito a meia-entrada. Os visitantes desse primeiro dia terão acesso a brindes e experiências exclusivas da grande estreia.

Já para os dias 01, 02, 03 e 04 de novembro, os ingressos vão de R$ 20 (meia) a R$ 40 (inteira), sem direito ao ingresso solidário. Informações sobre as vendas gerais serão divulgadas posteriormente.

Quais as datas da exposição de cinema de terror no MIS?

No dia de abertura, o MIS funcionará das 17h às 22h (permanência até 23h). Nos demais dias, a exposição vai das 10h às 20h.