Taylor Swift no Brasil: venda geral para shows extras começa hoje; veja como comprar

A última chance de adquirir um ingresso para o show cantora Taylor Swift, que se apresentará no Brasil para promover a "The Eras Tour" ainda neste ano, começa nesta quinta-feira, 22. A cantora fará cinco shows no Brasil, sendo três em São Paulo e dois no Rio de Janeiro.

Os ingressos dos três shows de Taylor Swift inicialmente anunciados se esgotaram em menos de 1 hora. Só a fila de espera online acumulou mais de 2 milhões de pessoas. A "The Eras Tour" já é a bilheteria mais concorrida do ano no Brasil. No dia 9, a segunda pré-venda, garantida pelo C6 Bank, esgotou em 37 minutos e teve fila de espera com mais de 1 milhão de pessoas. As vendas comuns começaram hoje, às 10h, e durarão até o fim dos estoques.

As vendas iniciarão a partir das 10h e podem ser adquiridos nas bilheterias oficiais, ou de forma online no site do evento. Os valores vão de R$ 380 a R$ 1050.

Como comprar ingressos para os shows extras da Taylor Swift?

A venda dos ingressos pode ser conferida no site oficial da turnê da Taylor Swift.

Bilheterias:

Presencialmente, você pode comprar nos estádios Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro, e Allianz Parque, em São Paulo.

ESTÁDIO NILTON SANTOS (ENGENHÃO): R. José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro - RJ

ALLIANZ PARQUE: R. Palestra Itália, 200 - Portão A - Água Branca - SP

Veja os valores para São Paulo e Rio de Janeiro:

São Paulo

CADEIRA SUPERIOR NORTE A: R$ 190 (meia-entrada); R$ 380 (inteira);

CADEIRA SUPERIOR NORTE B: R$ 190 (meia-entrada); R$ 380 (inteira);

CADEIRA INFERIOR NORTE A: R$ 240 (meia-entrada); R$ 480 (inteira);

CADEIRA INFERIOR NORTE B: R$ 240 (meia-entrada); R$ 480 (inteira);

CADEIRA SUPERIOR: R$ 250 (meia-entrada); R$ 500 (inteira);

CADEIRA INFERIOR: R$ 375 (meia-entrada); R$ 750 (inteira);

PISTA PREMIUM: R$ 525 (meia-entrada); R$ 1.050 (inteira).

Rio de Janeiro

CADEIRA SUPERIOR LESTE: R$ 240 (meia-entrada); R$ 480 (inteira);

CADEIRA SUPERIOR OESTE: R$ 240 (meia-entrada); R$ 480 (inteira);

PISTA: R$ 325 (meia-entrada); R$ 650 (inteira);

CADEIRA INFERIOR LESTE: R$ 375 (meia-entrada); R$ 750 (inteira);

CADEIRA INFERIOR OESTE: R$ 375 (meia-entrada); R$ 750 (inteira);

PISTA PREMIUM: R$ 475 (meia-entrada); R$ 950 (inteira)

Quando será o show da Taylor Swift no Brasil em 2023?

Taylor Swift fará 5 shows no Brasil: