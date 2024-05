C6 Fest: ingressos, line-up, horários e tudo o que você precisa saber sobre o evento

Pavement, Black Pumas e Cat Power. Esses são apenas alguns dos nomes de bandas que passarão neste fim de semana pelo Parque Ibirapuera, em São Paulo, para mais uma edição do C6 Fest.

Depois do sucesso em 2023, o evento volta à capital paulista para uma segunda edição, que acontece nos dias 17, 18 e 19 de maio. Além das três bandas mencionadas acima, o festival contará com line-up composto por Daniel Caesar, Noah Cyrus e Ayra Starr. Artistas nacionais, como Fran & Preta Gil, Liniker, Luccas Carlos e Negra Li, também se apresentam no Baile Cassiano, show especial que celebra a carreira do cantor paraibano.

Os shows acontecem dentro e fora do Auditório do Ibirapuera, a partir das 14h30. Na sexta-feira, 17, as apresentações começam às 20h. Os ingressos ainda estão à venda no site, disponíveis para os dias 17 e 19, na modalidade comum, e 18 e 19 de maio, na Arena Heineken & Tenda MetLife.

Abaixo, separamos um guia com todas as principais informações para curtir o evento. Confira:

Veja tudo o que você precisa saber sobre o C6 Fest 2024

Como carregar a pulseira do C6?

Para entrar no festival e consumir comidas, bebidas e outros produtos por lá, é necessário ativar e carregar créditos na pulseira do C6 Fest. As pulseiras serão distribuídas pela organização do evento na entrada do festival. Serão aceitas modalidades de crédito, débito ou dinheiro em espécie e haverá caixas disponíveis dentro do auditório para carregar o valor.

Como comprar ingressos para o C6 Festival? Veja valores

Os ingressos ainda estão à venda no site oficial do evento. Também é possível adquirir entradas na bilheteria física, que não cobra as taxas de conveniência.

Os valores do 2º lote de ingressos do C6 Fest 2024 são:

Ingresso C6 Fest Auditório para clientes C6 Bank com 20% de desconto:

• C6 Fest Auditório – Sexta – Inteira – R$ 448,00

• C6 Fest Auditório – Sexta – Meia – R$ 224,00

• C6 Fest Auditório – Domingo – Inteira – R$ 448,00

• C6 Fest Auditório – Domingo - Meia – R$ 224,00

Ingresso C6 Fest para clientes C6 Bank com 20% de desconto:

• C6 Fest – Sábado – Inteira – R$ 580,80

• C6 Fest – Sábado – Meia – R$ 290,40

• C6 Fest – Domingo – Inteira – R$ 580,80

• C6 Fest – Domingo – Meia – R$ 290,40

• Passaporte C6 Fest – Sábado e Domingo (não inclui auditório) – Inteira – R$ 1.056,00

• Passaporte C6 Fest – Sábado e Domingo (não inclui auditório) – Meia – R$ 528,00

Ingresso C6 Fest Auditório para público geral:

• C6 Fest Auditório – Sexta – Inteira – R$ 560,00

• C6 Fest Auditório – Sexta – Meia – R$ 280,00

• C6 Fest Auditório – Domingo – Inteira – R$ 560,00

• C6 Fest Auditório – Domingo – Meia – R$ 280,00

Ingresso C6 Fest para público geral:

• C6 Fest – Sábado – Inteira – R$ 726,00

• C6 Fest – Sábado – Meia – R$ 363,00

• C6 Fest – Domingo – Inteira – R$ 726,00

• C6 Fest – Domingo – Meia – R$ 363,00

• Passaporte C6 Fest – Sábado e Domingo (não inclui auditório) – Inteira – R$ 1.320,00

• Passaporte C6 Fest - Sábado e Domingo (não inclui auditório) – Meia – R$ 660,00

Como chegar ao C6 Fest?

O Parque do Ibirapuera conta com estacionamento disponível. O principal acesso, de carro, é feito pelo Portão 3. A diária custa R$18,00 na sexta-feira (até 3 horas; a cada duas horas adicionais, R$3,00, com valor máximo de R$27,00) e de R$23,00 nos sábados e domingos.

Também é possível chegar até o parque via transporte público. As estações de metrô mais próximas são a Ana Rosa e Paraíso (Linha 1- Azul e Linha 2- Verde), mas ainda são distantes do parque — cerca de 25 minutos de caminhada. Alguns ônibus partem do Terminal Ana Rosa e passam próximos ao parque, como a linha 709A-10 (Água Espraiada).

Para quem opta pelo transporte por aplicativo, os melhores portões para entrada são o 2 e o 10.

Line-up oficial do C6 Fest

Dia 17/5

Jakob Bro ‘Uma Elmo’



Jihye Lee Orchestra



Charles Lloyd Quartet



Daniel Santiago & Pedro Martins

Dia 18/5

Black Pumas



RAYE



Ayra Starr



CimaFunk



2manydjs (Live)



Soft Cell



Romy



Jaloo part. Gaby Amarantos



Pista Quente



Fausto Fawcett



Valentina Luz

Dia 19/5

Daniel Caesar



Baile Cassiano: Fran & Preta Gil, Liniker, Luccas Carlos e Negra Li



Young Fathers



Paris Texas



Pavement



Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert



Noah Cyrus



Squid



Jair Naves



David Morales Sunday Mass



DJ Meme

O que pode levar no C6 Fest?

Mochilas ou bolsas (não maiores do que 20×30 cm)

Alimentos industrializados fechados

Água mineral em copo plástico lacrado (2 unidades) ou uma garrafa plástica de 500ml

Carregador portátil de celular

Câmera portátil sem lente destacável

Squeeze vazio

O que não pode levar?