Google lança jogo sobre nova versão do álbum de Taylor Swift '1989'; saiba como vencer o desafio

O Google e Taylor Swift se uniram no lançamento de um jogo online para surpreender os fãs da cantora. O doodle internativo traz um desafio com enigmas a respeito das faixas do álbum "1989 (Taylor's Version)", uma nova versão do quinto disco de Taylor.

Para participar da brincadeira, o usuário apenas precisa pesquisar pelo nome da cantora no mecanismo de busca e, em poucos segundos, surgirá um cofre azul, que apresenta um quebra-cabeças com letras e números, com um mistério para ser desvendado.

Fique por dentro das últimas notícias no Telegram da Exame. Inscreva-se gratuitamente

Segundo o Google, o desafio conta com 89 questões para o usuário resolver e, ao fim da jornada, uma surpresa será revelada quando o número de resoluções chegar a 33 milhões. As perguntas são referentes à carreira e o àlbum de Taylor Swift.

"Prometemos que a espera não será para sempre, mas o prêmio com certeza valerá a pena. Porque, querido, somos um Swiftie vestido como um mecanismo de busca", declarou o Google em comunicado aos fãs da cantora.

Nesta semana, a cantora também usou as redes sociais para convidar os fãs para participar da brincadeira pela lista de faixas de "1989".

Confira o passo a passo do jogo de Taylor Swift

Procure pelo nome da cantora na barra de pesquisa do Google. Em seguida, aparecerá um cofre azul no cantor direito inferior da tela; Clique no confre para começar a resolver os enigmas com as palavras apresentadas. Fique atento às dicas e responda na barra de busca do Google; Para resolver o desafio, passe passe para o próximo ou compartilhe o resultado com seus contatos.

Dicas valiosas para vencer o jogo

Algumas questões se referem a detalhes da vida pessoal de Taylor Swift, como ano e local de nascimento. Já outros envolvem informações sobre os álbuns da cantora, clipes e músicas de sucesso.

Os usuários podem resolver quantas questões quiserem. O jogo também mostra uma barra de progresso dos jogadores, assim como quantas perguntas estão corretas e quantas faltam para o cofre abrir e revelar a lista de músicas de "1989".

Álbum favorito de Taylor

Faltam algumas semanas para o lançamento de "1989 (Taylor's Version)". O álbum estará disponível aos ouvintes em 27 de outubro, mesma data em que a versão original foi lançada, em 2014.

A regravação foi anunciada em agosto, durante um show de Taylor em Los Angeles (EUA). A obra é a quinta do estúdio da cantora e é considerado por ela como um dos trabalhos mais marcantes de sua carreira, especialmente por marcar sua transição do Country para o Pop.

Deste trabalho, destacaram-se canções como "Shake It Off", "Blank Space" e "Bad Blood", tanto que a cantora venceu o Grammy de melhor álbum daquele ano.