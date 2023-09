Taylor Swift anuncia filme de sua turnê 'The Eras Tour' nos cinemas do Brasil; veja como comprar

A cantora Taylor Swift anunciou nesta terça-feira, 26, que seu filme "The Eras tour" estará disponível em todos os cinemas do Brasil e do Mundo. O longa, que irá levar imagens de sua turnê, estreará em 13 de Outubro na América do Norte e chegará no Brasil dia 3 de novembro.

"A turnê não é a única coisa que levaremos ao redor do mundo... Estou muito animada para contar a todos vocês que o filme-concerto da "The Eras Tour" agora está chegando oficialmente aos cinemas NO MUNDO INTEIRO em 13 de outubro! Os ingressos já estão disponíveis em https://taylor.lnk.to/TSTheErasTourFilm ou no site do seu cinema local!"

The tour isn’t the only thing we’re taking worldwide…….. 🌎 Been so excited to tell you all that The Eras Tour concert film is now officially coming to theaters WORLDWIDE on Oct 13! Tickets available now at https://t.co/Oyy6tFmfeV or on your local theaters website! 🩵 pic.twitter.com/rYJUpbHPJd — Taylor Swift (@taylorswift13) September 26, 2023

As imagens foram gravadas durante a turnê de Taylor nos Estados Unidos, que iniciou em 17 de março e terminou em 9 de agosto. O The Eras conta com mais de três horas de duração e é considerado o mais longo da carreira da cantora.

O espetáculo consiste em dez atos, sendo que cada um é feito com uma paleta de cores específica que remete à estética das capas dos álbuns lançados. A apresentação traz sucessos como Blank Space, Cruel Summer, Love Story, Shake It Off e Anti-Hero.

Como comprar na pré-venda o filme da Taylor Swift?

Segundo o Tweet, as pessoas que queiram comprar a pré-venda do show, devem acessar: https://taylor.lnk.to/TSTheErasTourFilm

Passagem pelo Brasil

Taylor Swift chega ao país em novembro para apresentação do The Eras Tour. Serão três shows em São Paulo, no Alianz Parque. Além de mais três no Rio de Janeiro, no Estádio Olímpico Nilton Santos.

Todos os ingressos para as apresentações estão esgotados.