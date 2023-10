NFL e emissoras de TV fazem acordo para promover Taylor Swift — e têm maior audiência do campeonato

Os rumores do romance entre Taylor Swift e Travis Kelce está se provando ser bem lucrativo, tanto para a cantora quanto para o jogador — em especial às vésperas da estreia de "The Eras Tour", turnê da artista, nos cinemas. Nesta quinta-feira, 5, o jornal The New York Post divulgou que a Liga Nacional de Futebol Americano (NFL) pediu a várias emissoras de TV americanas, entre elas NBC, ESPN, Fox e CBS, para que exibam o trailer o filme de Swift durante a programação do jogo dos Kansas City Chiefs. E de graça.

Segundo a reportagem do TNYP, a ESPN e a NBC concordaram e exibiram o trailer do filme da cantora antes do pré-jogo, no último domingo e também na segunda-feira. A ESPN exibiu um conteúdo relacionado à Taylor Swift durante os programas 'Sunday NFL Countdown' e 'Monday NFL Countdown', enquanto a NBC acrescentou o trailer do "The Eras Tour" no programa 'Football Night in America'.

Na semana anterior, a Fox da CBS foram as primeiras a exibir as promoções do filme de Swift, mesmo que o jogo dos Chiefs não tenha sido transmitido nesses canais.

A presença de Swift na partida do último domingo fez a audiência da NLF bater recordes nos EUA. Foram mais de 27 milhões de pessoas acompanhando a partida na NBC, que terminou em 23 a 20 para o time de Kelce e se tornou na mais assistida da semana. Nos pontos de audiência, mulheres entre 12 e 49 despontaram como espectadoras. Swift apareceu na TV mais de 17 vezes durante o jogo.

Parceria de milhões com custo de banana

A exibição dos trailers do filme de Taylor Swift durante o jogo foi, na verdade, uma promoção gigantesca para a cantora — e que saiu, literalmente, de graça. Segundo fontes ouvidas pelo TNYP, os custos do tempo de publicidade, que chegam a um valor de mais de seis dígitos, foram todos resolvidos com as emissoras.

A cantora foi ao MetLife Stadium acompanhada dos amigos Blake Lively, Ryan Reynolds e Hugh Jackman, no domingo. Fotos das quatro celebridades foram bastante divulgadas pelas emissoras de TV, em especial durante a cobertura esportiva da NBC.

No próximo domingo, 8, a CBS exibirá a partida do clube de Kelce contra os Vikings, as 16h25 (horário de Minnesota, nos EUA). E, dado o pedido da NLF, é provável que a rede exiba mais uma vez o trailer do filme de Taylor Swift. Ainda não se sabe se a cantora assistirá ao jogo no estádio.

Já no dia 12, a Amazon, que mantém um relacionamento bastante próximo de Swift pela Amazon Music, fará a transmissão do jogo Chiefs x Denver Broncos no programa 'Thursday Night Football' — um dia antes da estreia de "The Eras Tour" no cinema.