Taylor Swift deve faturar ao menos US$ 1 bilhão com turnê mundial

Taylor Swift pode quebrar um recorde com a turnê mundial "The Eras Tour". Estimativas do site Pollstar e divulgadas pela Variety indicam que o valor bruto que a cantora americana deve faturar no próximo ano é de cerca de US$ 1,4 bilhão. Acredita-se que a "loirinha", como foi carinhosamente apelidada pelos fãs brasileiros, vai superar o faturamento das turnês de Elton John e Ed Sheeran, que ficaram por volta dos US$ 800 milhões, até agosto de 2024.

A "The Eras Tour" já é a bilheteria mais concorrida do ano no Brasil. A cantora se apresentará em cinco diferentes datas: 18, 19, 24, 25 e 26 de novembro, e as apresentações, dividas em São Paulo e Rio de Janeiro, estão entre as mais concorridas de 2023. Os ingressos dos três shows inicialmente anunciados se esgotaram em menos de 1 hora. Só a fila de espera online acumulou mais de 2 milhões de pessoas. No dia 9, a segunda pré-venda, garantida pelo C6 Bank, esgotou em 37 minutos e teve fila de espera com mais de 1 milhão de pessoas.

Mais que um bilhão?

Mas a estimativa da Pollstar já pode estar errada. Desde a publicação do relatório, a cantora americana confirmou ao menos três novos shows na Europa e um nos Estados Unidos. Segundo o site, até 17 de agosto de 2024, quando Taylor Swift performará no Estádio de Wembley, em Londres, a turnê terá arrecadado ao menos US$ 1,4 bilhão. O valor também é bastante conservador, já que só leva em consideração o preço original dos ingressos.

No Brasil, o valor médio do ingresso pelo canal oficial é de R$ 275 reais, enquanto cambistas revendem pelo dobro ou até o triplo do valor original. Além disso, a turnê de Taylor Swift também lucra com vendas de camisetas, canecas e outros itens para fãs nas lojas oficiais, que não entraram na conta.