Show da Madonna no Rio ao vivo: veja onde assistir pela TV e pelo streaming

Para assistir ao show da Madonna na Praia de Copacabana — previsto para começar às 21h45 deste sábado (4) —, não é preciso necessariamente enfrentar a multidão de 1,5 milhão de pessoas nas ruas do Rio de Janeiro. Para quem preferir o conforto do sofá, eis uma boa notícia: a apresentação será transmitida ao vivo pela TV Globo, logo após a exibição da novela "Renascer", e também pela plataforma Globoplay (que tem sinal aberto para não assinantes) e pelo canal Multishow.

Saiba como ver o show da Madonna pela TV ou pela internet:

TV aberta: TV Globo, logo após a novela "Renascer", a partir das 21h40;

TV Globo, logo após a novela "Renascer", a partir das 21h40; TV por assinatura: Multishow, após "TVZ especial Madonna", a partir das 20h;

Multishow, após "TVZ especial Madonna", a partir das 20h; Streaming: Globoplay (com o sinal aberto), a partir das 20h.

Kenya Sade e Marcos Mion comandam a transmissão da TV Globo, do Multishow e do Globoplay. No Multishow e no Globoplay, Marcus Majella e Laura Vicente mostram os bastidores na área atrás do palco.

Quem abre o show de Madonna?

Antes da apresentação de Madonna em Copacabana — previsto para começar às 21h45 deste sábado (4) —, o DJ americano Diplo subirá ao palco para uma performance musical a partir das 20h. Será um esquenta para o megashow da artista americana.

Natural de Mississipi — e criado no estado da Flórida, nos EUA — o DJ e produtor, de 45 anos, cultiva uma relação especial com o Brasil. Um dos maiores nomes da música eletrônica atualmente, Thomas Wesley Pentez (com consta em sua certidão de nascimento) se tornou fã da música nacional, em especial o funk, desde que pisou em solo carioca pela primeira vez, no início dos anos 2000. De lá pra cá, consolidou parcerias de sucesso com nomes como Anitta, Pabllo Vittar, Ludmilla, IZA, Giulia Be, Deize Tigrona, Bonde do Rolê...

O currículo do artista texano é vastíssimo — e isso se traduz em suas várias facetas na profissão. Ele já disputou o Grammy como produtor de discos de Beyoncé ("Lemonade") e Justin Bieber ("Purpose"). Também produziu faixas de "Rebel heart", de Madonna. Com Dua Lipa, idealizou a bem-sucedida "Electricity". E emplacou dois hits internacionais, nos últimos anos, com seus projetos paralelos: "Where are Ü now", do Jack Ü (duo que ele forma com o DJ Skrillex); e "Lean on", do Major Lazer (grupo de música eletrônica que ajudou a fundar). E mais.

No Brasil, ganhou maior popularidade há cerca de sete anos, quando produziu a canção "Sua cara", interpretada por Anitta e Pabllo Vittar — e com clipe gravado no Deserto do Saara, no Marrocos. Com as duas artistas, aliás, ele criou outras obras bem-sucedidas, entre as quais "Make it hot" e "Então vai".

Empresário e dono de seu próprio selo fonográfico, o Mad Decent, Diplo costuma dizer que o Rio de Janeiro é uma cidade que ele conhece musicalmente bem: um de seus primeiros sucessos como produtor, a faixa "Bucky done gun" (2005), da rapper cingalesa M.I.A., já tinha batidas tiradas do funk carioca.

— O Brasil foi o lugar que me definiu como artista. Desisti de tudo e comecei a vir aqui. Desisti do meu emprego, deixei minha casa na Filadélfia, resolvi que queria ser um escritor ou, melhor ainda, um músico/DJ — comentou Diplo, em entrevista ao GLOBO, em 2018. — Hoje, parece que ainda estou nessa mesma onda que começou há tanto tempo. Não fiz uma pausa, apenas continuo aprendendo e tentando coisas novas como produtor.