Live do Fresno: veja como assistir e apoiar vítimas das chuvas no RS

Na noite de segunda-feira, 6, o vocalista da banda Fresno, Lucas Silveira, anunciou uma transmissão ao vivo especial em apoio à assistência humanitária necessária devido às chuvas no Rio Grande do Sul. A live acontecerá nesta terça-feira, 7, a partir das 14h (horário de Brasília).

A iniciativa ocorre em colaboração com o podcast Podpah, que fornecerá toda a infraestrutura para o evento online. Toda renda gerada será doada para instituições no RS, além de um Pix que ficará disponível para doações.

De acordo com um comunicado emitido pelo vocalista, todos os artistas interessados em participar estão convidados. "Se você é artista e tem meu WhatsApp, me chama. Todos estão convidados a dar as caras lá. Eu não consigo lembrar de todos. Estamos desde ontem levantando esse evento, e tenho certeza de que com a ajuda de todos vocês, a gente vai arrecadar uma grana muito importante", disse Lucas Silveira.

Já estão confirmadas presenças de grandes nomes da música brasileira, como Ludmilla, Seu Jorge, Junior, Dinho Ouro Preto, Gustavo Mioto, Emicida, Rashid e Supercombo. A influenciadora Foquinha também participará da transmissão.

Lucas Silveira, natural do Rio Grande do Sul, também estabeleceu uma chave Pix (ajuda@fresnorock.com.br) onde todas as doações serão integralmente destinadas a organizações não governamentais para ajudar a mitigar os efeitos da tragédia que atinge o estado.

"A situação do meu RS está desesperadora. Muitas pessoas ainda precisando de resgate, desaparecidas, centenas de milhares de desabrigados. Já podem começar a doar. Qualquer quantia ajuda, mas quanto mais, melhor. Essa atitude é muito importante. Nós estamos com pressa", declarou o artista.

Onde assistir online à live do Fresno para ajudar o RS?

A transmissão da live beneficente do Fresno para apoiar o Rio Grande do Sul será feita no canal do PodPah, às 14h, pelo YouTube.

Qual o Pix da live do Fresno?

O Pix é o e-mail ajuda@fresnorock.com.br

Tragédia em números

Segundo o balanço atualizado da Defesa Civil do Rio Grande do Sul (RS), divulgado na manhã desta terça-feira, 90 pessoas morreram por consequência das fortes chuvas que se alastram no estado. Outros 4 óbitos estão em investigação. Ao menos 132 pessoas seguem desaparecidas e 361 pessoas estão feridas. Ao todo, mais de 1,3 milhão de pessoas de 388 municípios foram afetadas.