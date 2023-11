Taylor Swift adia segundo show no Rio por calor extremo; veja nova data e nota da cantora

Devido à onda de calor no Rio de Janeiro, que já ultrapassa a sensação térmica dos 59ºC, a cantora Taylor Swift adiou seu segundo show na capital fluminense neste sábado, 18.

Na noite de ontem, primeiro show da artista na "The Eras Tour" no Brasil, uma jovem morreu por parada cardiorrespiratória, motivada por desidratação por causa do calor. A vítima, Ana Benevides, de 23 anos, era estudante do curso de Psicologia da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), no Mato Grosso.

"Eu estou escrevendo do meu camarim no estádio. A decisão de adiar o show de hoje foi tomada por causa das temperaturas extremas no Rio de Janeiro. A segurança e bem-estar dos meus fãs, colegas e equipe precisam e sempre vão vir em primeiro lugar", disse a cantora nas redes sociais.

A primeira apresentação de Taylor Swift no Brasil também foi marcada por mais de mil desmaios por causa do calor, segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. O acesso à água estava dificultado no local.

Quando será o novo show da Taylor Swift no Rio de Janeiro?

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também divulgou um vídeo afirmando que o show acontecerá na próxima segunda-feira, 20.

A T4F também emitiu um comunicado oficial pelas redes sociais, dizendo que "diante da previsão de aumento da onda de calor" no Rio de Janeiro, vai autorizar a entrada de copos d'água e alimentos industrializados lacrados, sem limitação de quantidade por pessoa. A proibição da entrada de garrafas, no entanto, "é uma exigência feita por órgãos públicos", diz o aviso.

Sobre a morte da fã, a T4F também esclareceu pontos criticados pelo público do show. "É com muita tristeza que informamos o falecimento de Ana Clara Benevides Machado, 23 anos. Na noite de ontem, Ana Clara se sentiu mal e foi prontamente atendida pela equipe de brigadistas e paramédicos, sendo encaminhada ao posto médico do Estado Nilton Santos para o protocolo de primeiros socorros. Diante do quadro, a equipe médica optou pela transferência ao Hospital Salgado Filho, onde, após quase uma hora de atendimento emergencial, infelizmente veio a óbito. Aos familiares e amigos de Ana Clara nossos sinceros sentimentos".

Distribuição de água e determinações da Justiça

Após a morte de Ana Benevides, Taylor também escreveu uma nota lamentando o ocorrido e desejando força para os amigos e familiares da fã. Em vídeos divulgados nas redes sociais, os fãs da cantora clamavam por água. Em um dado momento do show, Taylor chegou a pegar uma garrafa de água de uma pessoa na plateia para jogá-la a outra que estava passando mal. "As pessoas precisam de água ali", disse a artista.

Na manhã deste sábado, 18, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, informou que será permitida a entrada com garrafas de água em shows. Também disse que as produtoras de shows deverão promover a disponibilização gratuita da bebida em casos de alta exposição ao calor.

"As empresas produtoras de espetáculos com alta exposição ao calor deverão disponibilizar água potável gratuita em “ilhas de hidratação” de fácil acesso. A medida vale imediatamente", disse em seu X (ex-Twitter).

A morte de Ana Benevides e os desmaios ocorreram em um dia de muito calor na capital fluminense. A estação meteorológica do Sistema Alerta Rio, da prefeitura do Rio, registrou em Guaratiba, na Zona Oeste, a maior sensação térmica desde 2014, quando foi iniciada a marcação. No local, a sensação de calor chegou aos 59,3 graus, às 10h20 da sexta-feira.

Dino classificou como "inaceitável" que pessoas sofram, desmaiem e até morram por falta de acesso à água, afirmou em sua conta oficial do Twitter. Segundo ele, o Secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Wadih Damous, foi orientado e o Código de Defesa do Consumidor exige que os serviços sejam seguros e adequados à saúde.

O que muda para os próximos shows após a morte da fã da Taylor Swift?

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também anunciou nesta manhã, 18, novas medidas que a produtora do show da Taylor Swift no Brasil deverá adotar para os próximos show da cantora na cidade. Em suas redes sociais, o prefeito disse que, entre as medidas que vão ser anunciadas pelo Chefe Executivo de Operações do Rio estão: Antecipação da entrada em uma hora e ocupação do anel de circulação para retirar o público do Sol

Novos pontos de distribuição de água;

Aumento de numero de brigadistas

Aumento de ambulâncias

Taylor Swift se manifesta sobre morte de fã

Poucas horas depois da morte de Ana Benevides, Taylor se pronunciou nas redes sociais e declarou estar de "coração partido".

"Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos um fã hoje à noite, antes do meu show. Eu nem posso te dizer o quão devastada estou com isso. Tenho muito pouca informação além do fato de que ela era incrivelmente linda e jovem demais. Não vou poder falar sobre isso no palco porque me sinto dominada pela tristeza quando tento falar sobre isso. Quero dizer que agora sinto profundamente essa perda e que meu coração partido está com sua família e amigos. Essa foi a última coisa que pensei que aconteceria quando decidimos trazer essa turnê para o Brasil", publicou a cantora em suas redes sociais.