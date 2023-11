Taylor Swift: Gol, Azul e LATAM anunciam remarcação gratuita de passagem

A cantora Taylor Swift cancelou o segundo show que realizaria neste sábado, 18, no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro, devido à onda de calor que atinge a capital fluminense. A decisão ocorre após a morte de uma jovem por parada cardiorrespiratória na sexta-feira, 17, data de estreia da turnê "The Eras Tour" no Brasil.

A nova data da apresentação está prevista para a próxima segunda-feira, 20, conforme informou o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, em vídeo.

Em atenção aos fãs impactados pelo adiamento, empresas aéreas como Gol e Latam anunciaram medidas flexibilização.

Em nota à EXAME, a GOL informou que será possível deixar o valor da passagem em crédito com a companhia, sem a necessidade de pagamento da taxa de cancelamento. A empresa também irá insertar a taxa de remarcação em voos nos próximos 12 meses.

Já a Azul informou que os clientes impactados pela mudança do evento estarão isentos da taxa de cancelamento da passagem, deixando o valor em créditos para compra de passagens na companhia. Para isso, após o cancelamento, os clientes deverão efetuar novamente uma compra para a nova data, conforme a disponibilidade.

A LATAM também atualizou sua política de flexibilidade por causa dos clientes afetados pelo adiamento do show da Taylor Swift. "Clientes com voos programados para sair do Rio de Janeiro entre 19 e 20 de novembro poderão realizar a remarcação gratuitamente entre 21 e 26 de novembro, de acordo com a disponibilidade de assentos. As alterações podem ser feitas por meio do Contact Center da companhia nos números 4002-5700 (Capitais) e 0300-570-5700 (demais Regiões), ou pela agência de viagens pela qual o passageiro adquiriu o bilhete", afirmou em nota.