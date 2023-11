Água grátis, intervenção de Paes e normas emergenciais: morte em show de Taylor Swift repercute

A morte de uma jovem de 23 anos no show da cantora norte-americana Taylor Swift na última sexta-feira, 17, no Rio de Janeiro, repercute entre políticos e agentes do governo. No centro do debate, o acesso e a distribuição de água gratuitamente em eventos desse porte.

De acordo com informações preliminares, a jovem Ana Benevides eestava na plateia para acompanhar o show da cantora Taylor Swift, quando passou mal por conta do forte calor na cidade. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

O caso ocorreu em um dia de muito calor na capital fluminense. A estação meteorológica do Sistema Alerta Rio, da prefeitura do Rio, registrou em Guaratiba, na Zona Oeste, a maior sensação térmica desde 2014, quando foi iniciada a marcação. No local, a sensação de calor chegou aos 59,3 graus, às 10h20 da sexta-feira.

Nas redes sociais, diversas pessoas que estavam no local reclamaram da proibição da entrada no local do show sem garrafas d’água, por conta de restrições impostas pela segurança no local.

Fãs pedem lei para água grátis

Nas redes sociais, fãs se mobilizam desde a madrugada divulgando um abaixo-assinado para a criação de uma lei que garanta a distribuição gratuita de água em eventos.

"Hoje, 17/11/2023, o Brasil sofreu uma perda irreparável da jovem Ana Benevides em um show no Estado do Rio de Janeiro. De acordo com informações de terceiros, o falecimento da jovem ocorreu devido ao extremo calor, no qual a sensação térmica atingia os 60° celsius. Em um dos eventos mais aguardados deste ano, vimos uma fatalidade acontecer diante dos nossos olhos por pura negligência. Os consumidores do Brasil estão esgotados de serem desrespeitados por empresas milionárias que não se preocupam com o consumidor", diz o texto de descrição.

Em sua rede social, a deputada federal Ana Pimentel, do PT, disse que irá protocolar o projeto de lei que consta no abaixo-assinado.

A lei proposta pela iniciativa leva justamente o nome de Ana. A descrição segue:

"Dito isso, começo aqui a campanha pela Lei Ana Benevides, Lei que garantirá a distribuição gratuita em eventos. O setor de eventos se sente envergonhado com a falta de responsabilidade da empresa responsável pelo evento de hoje e gostaria que haja mudança para que uma fatalidade dessas não ocorra novamente!".

Ministro da Justiça diz que haverá normas emergenciais publicadas ainda hoje

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou na manhã deste sábado que mudará as regras sobre o acesso à água nos eventos, após a morte de uma fã no show da cantora Taylor Swift, no Brasil. "A Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça vai adotar as medidas imediatas, com a edição de normas emergenciais e notificações, ainda hoje, acerca de acesso à água em shows e outros espetáculos públicos. E também vai adotar as medidas relativas às responsabilidades pelos danos já causados, em diálogo com os demais órgãos do Sistema Nacional do Consumidor", disse. Dino classificou como "inaceitável" que pessoas sofram, desmaiem e até morram por falta de acesso à água. Ele pediu que a Secretaria Nacional do Consumidor investigue o caso. "Orientei o Secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Wadih Damous, a adotar as providências cabíveis - ainda hoje - quanto às denúncias de vedação ou ausência de disponibilidade de água para os consumidores que foram ou irão a shows durante essa imensa onda de calor que o Brasil atravessa", acrescentou. Prefeito do Rio de Janeiro determina novas medidas para show de hoje