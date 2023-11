Taylor Swift: Paes anuncia novas medidas que produtora deverá tomar para show de sábado no Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou na manhã deste sábado, 18, novas medidas que a produtora do show da Taylor Swift no Brasil deverá adotar para os próximos show da cantora na cidade. Na noite de sexta-feira, 17, uma fã da artista que estava na plateia, morreu após passar mal por conta do forte calor na cidade. A jovem de 23 anos, Ana Clara Benevides, chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Em suas redes sociais, o prefeito disse que, entre as medidas que vão ser anunciadas pelo Chefe Executivo de Operações do Rio estão:

Antecipação da entrada em uma hora e ocupação do anel de circulação para retirar o público do Sol

Novos pontos de distribuição de água;

Aumento de numero de brigadistas

Aumento de ambulâncias

"Inaceitável a perda da vida de uma jovem ontem no show no Engenhão. Obviamente, ainda estamos apurando mais detalhes das circunstâncias do ocorrido. De qualquer forma, já determinei ao Chefe Executivo de Operações do município que exija providências junto a produção do show", disse o prefeito no X (ex-Twitter).

Ministro da Justiça também diz que haverá mudanças

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou na manhã deste sábado que mudará as regras sobre o acesso à água nos eventos, após a morte de uma fã no show da cantora Taylor Swift, no Brasil.

"A Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça vai adotar as medidas imediatas, com a edição de normas emergenciais e notificações, ainda hoje, acerca de acesso à água em shows e outros espetáculos públicos. E também vai adotar as medidas relativas às responsabilidades pelos danos já causados, em diálogo com os demais órgãos do Sistema Nacional do Consumidor", disse.

Dino classificou como "inaceitável" que pessoas sofram, desmaiem e até morram por falta de acesso à água. Ele pediu que a Secretaria Nacional do Consumidor investigue o caso.

"Orientei o Secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Wadih Damous, a adotar as providências cabíveis - ainda hoje - quanto às denúncias de vedação ou ausência de disponibilidade de água para os consumidores que foram ou irão a shows durante essa imensa onda de calor que o Brasil atravessa", acrescentou.

(Com Agência O Globo)