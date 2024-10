Só o ROIC retrata o verdadeiro retorno da empresa

Por Oscar Malvessi

O retorno sobre o capital investido (ROIC) já deveria ter se consolidado como o principal indicador de sucesso financeiro de uma empresa. Em um ambiente onde as empresas e investidores frequentemente analisam diferentes métricas, o ROIC oferece uma visão mais precisa sobre a criação de valor do que indicadores tradicionais de análise financeira, como o ROI (retorno sobre investimento).

Essa métrica, amplamente utilizada no método VEC® de Criação de Valor, permite mensurar de forma clara se o retorno do capital investido está superando o custo do capital, conhecido como WACC (custo médio ponderado de capital). Portanto, mais do que um exercício acadêmico, o ROIC é um instrumento de análise que fornece uma avaliação robusta da sustentabilidade econômico-financeira de uma empresa, mostrando sua capacidade de gerar retorno sobre os ativos operacionais que realmente importam.

Historicamente, o ROI, também conhecido pela fórmula Dupont, foi amplamente adotado como o padrão de análise de financeira para as empresas. Baseado em uma fórmula simples que divide o lucro líquido pelo ativo total médio, o ROI teve origem há quase 100 anos atrás.

Embora tenha sido uma ferramenta útil no passado, o ROI ignora aspectos fundamentais, como a distinção entre ativos operacionais e os ativos financeiros. Ele também não oferece uma visão clara sobre a lucratividade em relação ao WACC, aspecto crucial para avaliar se a empresa está realmente criando valor para seus acionistas.

O ROIC, por outro lado, ajusta-se às necessidades atuais de análise financeira e aos princípios de finanças corporativas contemporâneas. Focado exclusivamente nos ativos operacionais da empresa, unidades de negócios e divisões, ele reflete a real capacidade de uma empresa em gerar retorno a partir de suas operações principais, o core business da empresa.

Ao utilizar os indicadores como a margem do lucro operacional líquido após imposto de renda (LOLIR) e o giro do capital investido médio, o ROIC oferece uma visão mais minuciosa e precisa do desempenho do negócio. Em outras palavras, ele vai além dos números das demonstrações contábeis, com os ajustes das informações, permite uma análise que capta a produtividade e uso dos ativos, a essência da vantagem competitiva de uma empresa. Empresas com um

ROIC elevado demonstram que possuem uma vantagem diferenciada, seja através de uma margem alta (vantagem em custo e diferenciação), seja por um giro eficiente dos ativos (qualidade e produtividade dos ativos operacionais).

ROIC – fórmula: Conforme descrição abaixo, para o cálculo do ROIC multiplica-se o resultado da margem LOLIR pelo giro do capital investido médio.

ROIC = LOLIR/Vendas líquidas X Vendas líquidas/Capital invetido médio

A gestão baseada em valor, ancorada com a metodologia de criação de valor-VEC proporciona através do ROIC, uma série de benefícios para os tomadores de decisão. Primeiro, ela permite avaliar o retorno de cada unidade de negócio de forma granular, fornecendo insights sobre onde o capital está sendo bem alocado ou que mereça um esforço para melhorias.

Segundo, ao comparar o ROIC com o WACC, é possível verificar se a empresa está criando valor ao gerar retornos superiores ao custo do capital. Essa análise comparativa é especialmente importante em um contexto de concorrência acirrada e globalização dos mercados, onde a alocação eficiente de capital pode fazer a diferença tanto na percepção do mercado, como contribuído de maneira singular para a valorização da empresa no mercado.

A análise comparativa entre ROI e ROIC destaca ainda mais as limitações do primeiro. Enquanto o ROI permanece preso a uma visão contábil simplificada, o ROIC expande as possibilidades de análise para incluir a comparação da remuneração do custo de oportunidade do capital do acionista e a relação com o custo de capital investido na empresa. O ROIC não apenas mensura o retorno econômico, mas também serve como um indicador para decisões estratégicas, como remuneração executiva e políticas de investimento.

Em resumo, o ROIC é o principal indicador de desempenho econômico-financeiro para empresas que buscam ampliar a criação de valor da empresa e acionistas, e, ampliar a valorização da empresa no mercado. Ao medir de forma mais completa e precisa a eficiência do capital investido, o ROIC não apenas revela a verdadeira capacidade de uma empresa gerar retornos superiores, mas também auxilia na formulação de estratégias mais eficazes para o crescimento sustentável economicamente. Por isso, empresas e investidores que utilizam o ROIC estão mais bem equipados para tomar decisões estratégicas financeiras que realmente impulsionam a criação de valor VEC® e riqueza ao acionista no longo prazo.