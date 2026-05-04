Show de Shakira atrasou após pai da colombiana sofrer isquemia, diz revista

Shakira: cantora colombiana ao lado do pai, William Mebarak (JEWEL SAMAD/AFP/Getty Images)
Repórter
Publicado em 4 de maio de 2026 às 15h27.
O pai da cantora Shakira teria sofrido uma isquemia no sábado, 2, mesma noite em que a artista realizou um show em Praia de Copacabana, segundo publicação da revista espanhola Hola!. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 4, indicando que a cantora recebeu a notícia horas antes da apresentação.
De acordo com a publicação, William Mebarak, de 94 anos, permaneceu cerca de 24 horas em uma UTI, Unidade de Terapia Intensiva, e posteriormente foi transferido para um quarto.
O show apresentou atraso de aproximadamente 80 minutos. Em publicação nas redes sociais após o evento, a cantora citou uma “noite difícil” ao comentar o contexto da apresentação.
“Mesmo que o dia tenha sido difícil para muitos de nós, fomos celebrar a vida do jeito que ela é, com seus acertos e imperfeições. A beleza de Copacabana nos lembra do que realmente importa. O segredo é estar presente e valorizar o que está diante dos nossos olhos: contemplar o mar, a praia e as montanhas, sentir o sol na pele e a brisa. Porque é disso que somos feitos”, escreveu a artista colombiana.
A apresentação reuniu uma multidão na orla de Copacabana, um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro. O evento ocorreu na mesma data em que, segundo a publicação internacional, houve o episódio envolvendo o estado de saúde do pai da cantora.
Na noite de sábado, 2, Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, segundo a Riotur.
A apresentação ficou próxima do público registrado por Lady Gaga, que levou 2,1 milhões de pessoas à orla em 2025, e superou o de Madonna, que reuniu 1,6 milhão em 2024 — mesmo número dos Rolling Stones em 2006.
O recorde histórico, no entanto, segue com Rod Stewart, que atraiu entre 3,5 milhões e 4,2 milhões de pessoas em 1994.
A noite começou com um espetáculo de drones sobre Copacabana. Mesmo com mais de uma hora de atraso, o público permaneceu engajado.
Shakira abriu o show com “La Fuerte”, seguida por “Girl Like Me” e “Las de la Intuición”. Em seguida, apresentou “Estoy Aquí” em versão reduzida e falou em português com a plateia, relembrando sua relação com o Brasil.
A cantora também dedicou o show às mulheres e, ao introduzir “Soltera”, destacou as mães solteiras no Brasil. “Eu sou uma delas. Eu dedico esse show a todas elas”, afirmou.
O ritmo voltou a subir com o medley de “Copa Vacía”, “La Bicicleta” e “La Tortura”. “Hips Don’t Lie” marcou o auge da dança, enquanto faixas como “Loca” e “Can’t Remember to Forget You” também apareceram no repertório.
O show contou com participações de Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo.
Anitta dividiu o palco com Shakira em “Choka Choka”.
Caetano cantou “Leãozinho”, enquanto Bethânia participou de “O Que É, O Que É?”, ao lado da bateria da Unidos da Tijuca.
Ivete também subiu ao palco para cantar “País Tropical”.
Na reta final, Shakira apresentou “Whenever, Wherever” e “Waka Waka (This Time for Africa)”, antes de encerrar com “She Wolf” e “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”.
O show terminou por volta de 1h20, após mais de duas horas de apresentação, consolidando mais um capítulo de grande escala na trajetória da artista.