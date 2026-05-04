Show de Shakira atrasou após pai da colombiana sofrer isquemia, diz revista

O pai da cantora Shakira teria sofrido uma isquemia no sábado, 2, mesma noite em que a artista realizou um show em Praia de Copacabana, segundo publicação da revista espanhola Hola!. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 4, indicando que a cantora recebeu a notícia horas antes da apresentação.

De acordo com a publicação, William Mebarak, de 94 anos, permaneceu cerca de 24 horas em uma UTI, Unidade de Terapia Intensiva, e posteriormente foi transferido para um quarto.

O show apresentou atraso de aproximadamente 80 minutos. Em publicação nas redes sociais após o evento, a cantora citou uma “noite difícil” ao comentar o contexto da apresentação.

“Mesmo que o dia tenha sido difícil para muitos de nós, fomos celebrar a vida do jeito que ela é, com seus acertos e imperfeições. A beleza de Copacabana nos lembra do que realmente importa. O segredo é estar presente e valorizar o que está diante dos nossos olhos: contemplar o mar, a praia e as montanhas, sentir o sol na pele e a brisa. Porque é disso que somos feitos”, escreveu a artista colombiana.

A apresentação reuniu uma multidão na orla de Copacabana, um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro. O evento ocorreu na mesma data em que, segundo a publicação internacional, houve o episódio envolvendo o estado de saúde do pai da cantora.

Shakira supera Madonna

Na noite de sábado, 2, Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, segundo a Riotur.

A apresentação ficou próxima do público registrado por Lady Gaga, que levou 2,1 milhões de pessoas à orla em 2025, e superou o de Madonna, que reuniu 1,6 milhão em 2024 — mesmo número dos Rolling Stones em 2006.

O recorde histórico, no entanto, segue com Rod Stewart, que atraiu entre 3,5 milhões e 4,2 milhões de pessoas em 1994.

Como foi o show?

A noite começou com um espetáculo de drones sobre Copacabana. Mesmo com mais de uma hora de atraso, o público permaneceu engajado.

Shakira abriu o show com “La Fuerte”, seguida por “Girl Like Me” e “Las de la Intuición”. Em seguida, apresentou “Estoy Aquí” em versão reduzida e falou em português com a plateia, relembrando sua relação com o Brasil.

Shakira em Copacabana: cantora colombiana levantou o público com hits como 'Hips Don't Lie' e 'Loca' (Pablo Porciúncula / AFP)

A cantora também dedicou o show às mulheres e, ao introduzir “Soltera”, destacou as mães solteiras no Brasil. “Eu sou uma delas. Eu dedico esse show a todas elas”, afirmou.

O ritmo voltou a subir com o medley de “Copa Vacía”, “La Bicicleta” e “La Tortura”. “Hips Don’t Lie” marcou o auge da dança, enquanto faixas como “Loca” e “Can’t Remember to Forget You” também apareceram no repertório.

Convidados brasileiros

O show contou com participações de Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo.

Anitta dividiu o palco com Shakira em “Choka Choka”.

Shakira e Anitta: cantoras apresentaram a música 'Choka Choka' neste sábado, 2, em Copacabana (Daniel Ramalho/AFP)

Caetano cantou “Leãozinho”, enquanto Bethânia participou de “O Que É, O Que É?”, ao lado da bateria da Unidos da Tijuca.

Ivete também subiu ao palco para cantar “País Tropical”.

Duas horas de apresentação

Na reta final, Shakira apresentou “Whenever, Wherever” e “Waka Waka (This Time for Africa)”, antes de encerrar com “She Wolf” e “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”.

O show terminou por volta de 1h20, após mais de duas horas de apresentação, consolidando mais um capítulo de grande escala na trajetória da artista.