Seu Jorge revela que Anderson Silva salvou suas filhas de incêndio nos EUA; entenda

A produção audiovisual brasileira está crescendo nos últimos anos com filmes de grande proporção. Chegando aos principais festivais de cinema, do Cannes ao Oscar, a indústria nacional está "mexendo seus pauzinhos" também para os seriados. Prova disso é a nova série biográfica Spider, baseada na história de Anderson Silva, lutador de MMA, em produção pela Paramount+.

Na Rio2C, a Paramount revelou o primeiro trailer da série em um painel composto pelo ator e cantor Seu Jorge, que compõe o elenco e auxiliou na trilha sonora. Durante o evento, ele relembrou uma história pessoal com o lutador de MMA, que ocorreu 10 anos atrás.

'Ele salvou as minhas filhas'

Além da experiência de desempenhar um importante papel na série, Seu Jorge relembrou do momento em que ele e Anderson se tornaram bastante próximos.

"Eu sou amigo de Anderson já bastante tempo, eu fui morar nos Estados Unidos por um ano, há 10 anos atrás, para uma oportunidade. Ele já treinava por lá e a gente sempre se encontrava em eventos ou na academia dele", iniciou o cantor.

Na época, um incêndio de grandes proporções atingiu a região de Malibu e arredores, onde a família de Seu Jorge estava hospedada. "A Defesa Civil pedia para que as casas que ainda não havia sido atingidas fossem abandonadas, que as buscassem um outro lugar para se aplicar porque o fogo estava muito perigoso", explicou. "Isso ocorreu com a família, né, minhas filhas e minha ex-mulher, tivemos que sair às pressas. E o Anderson as recebeu na casa dele, por três dias. Salvou minhas filhas", disse Seu Jorge.

Ele comentou, ainda, da generosidade e grandiosidade do atleta. "Nesse desespero todo, momento de muito desalento, o Anderson foi muito generoso. Ficou marcado isso para mim. E hoje, eu poder fazer parte da biografia dele, ajudar a contar essa história, é um grande orgulho mesmo", completa.

O papel de Seu Jorge em Spider

Desse envolvimento pessoal com o lutador, Seu Jorge assumirá o papel de Benedito, tio do atleta e militar negro, ainda vivo.

"Ele tem total ligação comigo. Foi extremamente importante na minha formação na minha casa, era um homem que era militar, negro, extremamente rígido com a questão do comportamento, do caráter que estava sendo desenvolvido. Ele teve quatro sobrinhos e o Anderson era um deles", explicou o artista.

Além do papel, Seu Jorge também contribuiu para a trilha sonora da série, com uma releitura da música "Ain't No Sunshine", de Bill Withers, que o atleta comumente usava ao entrar nos ringues. Na Rio2C, o cantor não só cantou um trecho, como também revelou um pouco das gravações em vídeo.

Quando estreia Spider, da Paramount+?

O filme ainda está na fase de produção e não tem previsão de estreia, mas será exibido pela Paramount+.

A Paramount Pictures já era um estúdio bem presente nos cinemas brasileiros: seus filmes bateram recordes de bilheteria no último ano. Desde março de 2021, no entanto, a marca tenta expandir sua plataforma de streaming no Brasil já com grandes lançamentos, como 1923, Yellowjackets, Teen Wolf, Wolf Pack e outros.

Quem está no elenco de Spider, série de Anderson Silva?

Até o momento, fazem parte do elenco Seu Jorge, Douglas Silva, Jean Paulo Campos, Jeniffer Dias, Larissa Nunes, Milhem Cortaz e Vaneza Oliveira.

A produção está sob cargo da divisão dos estúdios da Paramount, em parceria com a Pródigo Filme.