Que horas começa o show do BTS hoje em São Paulo? Veja horário

O BTS faz o primeiro show de sua passagem pelo Brasil nesta quarta-feira, 28 de outubro, em São Paulo. A apresentação da turnê mundial "ARIRANG" está marcada para as 20h, no Estádio do MorumBIS, na Zona Sul da capital paulista. Os portões para o público geral abrem às 16h.

O grupo sul-coreano também se apresenta na cidade na sexta-feira, 30, e no sábado, 31 de outubro. As três datas estão previstas para o mesmo estádio e têm início programado para as 20h.

Como chegar ao MorumBIS?

Uma das opções para chegar ao estádio é utilizar a Linha 4-Amarela do metrô e desembarcar na estação São Paulo-Morumbi. De lá, o percurso a pé até o MorumBIS leva aproximadamente de 15 a 20 minutos, conforme as condições do trajeto.

O transporte público é uma alternativa a considerar diante das restrições de circulação no entorno. Quem pretende ir de carro ou por aplicativo deve planejar o deslocamento com antecedência e observar os bloqueios previstos para a região.

Ainda há ingressos disponíveis?

Os ingressos para as três apresentações do BTS em São Paulo estão esgotados na Ticketmaster, plataforma oficial de vendas. A informação vale para os shows dos dias 28, 30 e 31 de outubro.

O que pode levar para o show?

Entre os itens permitidos estão lightsticks oficiais ARMY Bomb, photocards, bandeiras, capas de chuva, leques e carregadores portáteis dentro das dimensões estabelecidas pela organização. Bolsas e mochilas também são permitidas, desde que respeitem o limite de tamanho informado para o evento.

Tablets, notebooks, drones, bastões de selfie e câmeras profissionais com lentes destacáveis estão entre os itens proibidos. Antes de sair de casa, vale consultar as orientações oficiais para evitar problemas na revista.

O público também deve ter o ingresso digital disponível no aplicativo Quentro. Capturas de tela e comprovantes impressos não substituem o ingresso digital na entrada.