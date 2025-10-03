Sentença de P.Diddy será divulgada nesta sexta; rapper deixa carta antes da decisão; leia na íntegra

A sentença do rapper e empresário americano Sean "Diddy" Combs, também conhecido como P.Diddy será divulgada nesta sexta-feira, 3, em um tribunal de Nova York.

O caso, que começou a ser julgado em maio deste ano, envolvendo cinco acusações graves, incluindo tráfico sexual, extorsão e transporte para fins de prostituição, com foco em seu relacionamento e controvérsias envolvendo a cantora Cassie Ventura, ex-namorada do artista, além de outra vítima identificada como Jane Doe deve chegar à uma conclusão.

O julgamento, que durou quase dois meses com 24 dias de audiência, foi intenso e envolveu depoimentos que indicaram um ambiente de violência, abuso e crimes nas acusações.

O júri deliberou por mais de 13 horas antes de anunciar o veredicto em julho de 2025. Enquanto a promotoria defendia uma pena severa, solicitando pelo menos 11 anos e três meses de prisão, a defesa pedia uma sentença mais branda, de cerca de 14 meses, alegando que Diddy não obteve lucro pessoal com as ações pelas quais foi condenado

Sean “Diddy” Combs foi preso em 16 de setembro de 2024 após investigações aprofundadas que resultaram em acusações envolvendo crimes sob a Lei Mann, que proíbe o transporte interestadual com fins de prostituição. As cinco acusações contra ele foram:

Após o julgamento, Diddy foi absolvido das acusações mais graves de conspiração para extorsão e tráfico sexual, mas foi considerado culpado em duas acusações de transporte para fins de prostituição, uma envolvendo Cassie Ventura e outra Jane Doe. Essas ações podem levar a penas que somadas podem chegar a até 20 anos de prisão.

Na audiência desta sexta-feira, será estabelecida a pena definitiva. Especialistas jurídicos apontam que Diddy pode ser condenado a uma pena entre cinco e sete anos de prisão, levando em consideração o histórico apontado durante o processo, que inclui relatos de violência e abuso doméstico. Em carta enviada ao juiz, o rapper admitiu erros e pediu clemência, destacando sua homenagem e desejo de retomar seus papéis pessoais e familiares.

Até o momento, os pedidos de noivado foram negados, e Diddy permanece preso desde sua detenção em setembro de 2024. A decisão judicial sobre a sentença nesta sexta é aguardada com grande expectativa por fãs, mídia e especialistas, pois definirá o futuro do artista após meses de um dos julgamentos mais midiáticos do ano.

Sean Combs, conhecido artisticamente como P. Diddy ou simplesmente Diddy, é um rapper, compositor, produtor musical e empresário norte-americano nascido em 4 de novembro de 1969, no Harlem, Nova York. Ele iniciou sua carreira na indústria musical nos anos 1990 e ficou famoso por fundar a gravadora Bad Boy Records em 1993, que se tornou uma das mais influentes no cenário do hip-hop e R&B.

Diddy é creditado por descobrir e lançar uma carreira de grandes nomes como The Notorious BIG, Mary J. Blige, Faith Evans e Mase.

Lançou álbuns de sucesso, como No Way Out (1997), que conquistou várias certificações de platina e foi agraciado com o Grammy de Melhor Álbum de Rap.

Sean Diddy Combs, que já teve um patrimônio estimado pela Forbes em US$ 825 milhões em 2018, viu seu valor cair mais da metade, para cerca de US$ 400 milhões em 2024, pouco tempo antes de sua prisão.

A partir do momento em que as acusações vieram à tona, sua reputação sofreu um grande impacto, que levou parceiros comerciais importantes, como a Diageo, que colaborava com ele em marcas como Cîroc vodka e DeLeón tequila, a romperem relações em 2023.

Essa parceria, que rendeu quase US$ 1 bilhão a Combs desde 2007, foi oficialmente encerrada.

Além disso, sua marca de roupas Sean John, que já foi uma referência no mercado, teve seu valor drasticamente reduzido, com a retirada da linha esportiva da Macy’s e pouca perspectiva de recuperação.

Excelentíssimo Juiz Subramanian:

Espero que esta carta o encontre bem e com boa saúde e espírito. Agradeço a oportunidade de expressar meus pensamentos. Primeiramente, quero me desculpar e dizer o quão sinceramente arrependido estou por toda a dor e sofrimento que causei aos outros com minha conduta. Assumo total responsabilidade pelos meus erros do passado. Estes foram os 2 anos mais difíceis da minha vida, e não tenho ninguém para culpar pela minha atual realidade e situação além de mim mesmo. Na minha vida, cometi muitos erros, mas não estou mais fugindo deles.

Sinto muito profundamente pela dor que causei, mas compreendo que apenas dizer "sinto muito" jamais será suficiente, pois essas palavras sozinhas não podem apagar a dor do passado.

Nos últimos treze meses, tive que me olhar no espelho como nunca antes. Minha dor se tornou minha professora. Minha tristeza foi minha motivação. Preciso admitir que minha queda teve raízes no meu egoísmo. A cena e as imagens de mim agredindo Cassie se repetem em minha mente todos os dias. Literalmente perdi a razão. Foi completamente errado agredir a mulher que eu amava. Sinto muito por isso e sempre sentirei. Minha violência doméstica será sempre um fardo pesado que terei que carregar para sempre. O remorso, a tristeza, o arrependimento, a decepção, a vergonha. Sinceramente, me sinto arrependido por algo que eu mesmo não conseguiria perdoar se alguém fizesse com uma das minhas filhas. É por isso que é tão difícil me perdoar. É como uma ferida profunda que deixa uma cicatriz feia.

Meritíssimo, pensei que estava cuidando de Jane em relação a ela e seu filho, mas depois de ouvir seu depoimento, percebi que a machuquei. Por isso, estou profundamente arrependido.

Perdi meu rumo. Me perdi em minha jornada. Me perdi nas drogas e nos excessos. Minha queda teve raízes no meu egoísmo. Fui humilhado e quebrado até meu âmago. A prisão é projetada para quebrar você mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Durante o último ano, houve muitas vezes em que quis desistir. Houve dias em que pensei que seria melhor estar morto. O antigo eu morreu na prisão e uma nova versão de mim renasceu.

"A prisão vai mudar você ou matá-lo - eu escolho viver."

Todos os dias desde minha detenção, por mais difíceis que sejam minhas circunstâncias atuais, tenho aproveitado meu tempo da melhor forma possível: lendo livros, escrevendo, me exercitando ou participando de terapia para obter ferramentas e conhecimentos necessários para lidar com meu histórico de abuso de drogas e problemas com raiva. Tenho me dedicado e trabalhado com diligência para me tornar a melhor versão de mim mesmo, garantindo que nunca mais cometa os mesmos erros.

Percebo que estou em uma situação onde nenhuma quantidade de dinheiro, poder ou fama pode me salvar. Só Deus pode me salvar. Minha avó costumava me ensinar que Deus não comete erros e que tudo que Ele faz é para o nosso bem. Acredito que uma situação ruim pode ser usada para algo bom. Embora esta situação tenha sido o momento mais difícil e sombrio da minha vida, coisas boas surgiram da minha prisão. Para começar, estou sóbrio pela primeira vez em 25 anos. Tenho me esforçado ao máximo para lidar com meu problema com drogas e questões de raiva, assumindo responsabilidade e tomando medidas positivas em direção à cura. Uma das coisas mais bonitas que experimentei foi ser procurado por meus companheiros de prisão para ensiná-los e orientá-los. Eles queriam aprender como me tornei um empresário bem-sucedido. Fiquei inspirado com a fome e o desejo deles de aprender informações não apenas para estabelecer objetivos, mas para alcançar qualquer meta ou sonho que seus corações desejassem. Comecei a dar um programa de 6 semanas chamado "Free Game" (título dado pelos meus companheiros de prisão), que consegui aprovar e ter autorizado pelo Departamento Prisional (BOP). Não ensino apenas sobre meu sucesso, também falo sobre meus erros e fracassos. Tem sido verdadeiramente uma bênção fazer algo positivo em uma situação negativa. É lindo ver a nova esperança nos olhos dos meus companheiros de prisão. O mais surpreendente foi ver a união e a paz que esta aula tem produzido.

Como é de conhecimento geral, presídios e cadeias são lugares segregados. No entanto, em nossa turma, temos negros, hispânicos, brancos e asiáticos juntos em uma única sala, aprendendo e trabalhando em conjunto. Contamos até com um intérprete para os detentos que falam espanhol. O maior milagre que presenciei nesta turma é ver todas as gangues, como Bloods, Crips, MS-13, Trinitarios e 18th Streets, trabalhando juntas em uma mesma sala. Tenho orgulho em dizer que, desde o início das aulas, não houve brigas em nossa unidade. Esta turma também me ajudou em momentos de necessidade e desespero. Poder fazer algo de bom pelos outros me trouxe a esperança de que tanto precisava. Deus me abençoou com esta oportunidade de ajudar os outros e continuarei fazendo isso.

Peço clemência hoje, não apenas por mim, mas pelos meus filhos. Deus me abençoou com 7 filhos maravilhosos - 3 meninos e 4 meninas. Seus nomes são Quincy, Justin, Christian, Chance, Jessie, D"lia e a mais nova integrante, uma filha de 2 anos chamada Love. Quatro dos meus filhos perderam a mãe, Kim Porter, que faleceu tragicamente em 2018. Sou o único pai que eles têm. Falhei com meus filhos como pai. Meu próprio pai foi assassinado quando eu tinha 3 anos, então sei em primeira mão o que significa crescer sem um pai. Mais do que qualquer coisa, só quero a oportunidade de voltar para casa e ser o pai que eles precisam e merecem. Deus também me abençoou com a melhor mãe do mundo. Minha mãe sacrificou sua vida e seus sonhos para cuidar de mim e de minha irmã mais nova, Keisha. Ela trabalhou em 3 empregos para garantir que tivéssemos um teto sobre nossas cabeças, roupas para vestir e a melhor educação. Minha mãe agora está com 84 anos e recentemente passou por uma cirurgia cerebral.

Apesar de seus próprios problemas de saúde, ela compareceu ao meu julgamento todos os dias. Sempre fui seu principal cuidador. Parte meu coração ter me colocado nesta situação e, pela primeira vez, não poder estar presente para minha mãe quando ela mais precisa de mim. Enquanto escrevo esta carta, estou morrendo de medo. Medo de passar mais um segundo longe da minha mãe e dos meus filhos. Não me importo mais com dinheiro ou fama. Não há nada mais importante para mim do que minha família. Entendo que um dos fatores que o Tribunal precisa considerar é a dissuasão. Dissuasão para mim e para outros, para garantir que ninguém siga meus passos e cometa os mesmos erros.

Há mais de um ano, estou trancado em uma única sala com outras 25 pessoas presas, compartilhando o mesmo ambiente. Nesta sala que dividimos, não há janelas, não há ar natural/limpo, não há luz solar e todos vivemos em um único cômodo. Comemos, dormimos, usamos o banheiro, tomamos banho e preparamos refeições, tudo no mesmo lugar. As condições em que minhas ações me colocaram são desumanas. Não digo isso por pena ou compaixão. Estou simplesmente compartilhando minha verdade e a verdade de meus companheiros de prisão. Não temos água potável limpa e precisamos ferver a água para beber. Todos compartilhamos uma única máquina de lavar (que está quebrada). Estou cercado por drogas e vivo todos os dias com a ameaça constante de ser esfaqueado ou perder minha vida. Novamente, não estou esperando pena ou compaixão, mas meu tempo no MDC me mudou para sempre!

Antes de estar na prisão, eu cuidava e estava presente para minha família. Estando preso, e por causa da minha conduta, perdi a capacidade de cuidar da minha mãe. Perdi a capacidade de criar e sustentar meus filhos de forma efetiva.

Perdi os bailes de formatura e as formaturas das minhas três filhas. Perdi a oportunidade de levar uma delas para a faculdade. Perdi a liberdade de ensinar minha filha de dois anos a falar, dançar, brincar, ou estar presente para consolá-la quando ela cai ou tem um pesadelo.

Comecei do zero e trabalhei duro para conquistar tudo o que tinha. Mas, devido à minha conduta, perdi todos os meus negócios. Perdi minha carreira. Perdi as escolas charter que fundei e destruí minha reputação, manchando também a reputação daqueles que trabalhavam para mim. Perdi a convivência com minha família. Considerando todas as minhas perdas e lições, posso afirmar com certeza que nunca mais estarei em outro tribunal criminal e acredito que ninguém mais cometeria algo semelhante por medo de uma punição similar. Se me derem uma chance, gostaria de ter a oportunidade de compartilhar minha história com as pessoas para evitar que pelo menos uma pessoa cometa os mesmos erros que cometi.

Não posso mudar o passado, mas posso mudar o futuro. Sei que Deus me colocou aqui para me transformar. Desde minha detenção, passei por uma renovação espiritual. Estou em uma jornada que exigirá tempo e trabalho árduo. Tenho orgulho em dizer que estou trabalhando mais do que nunca. Estou comprometido com a jornada de me manter livre das drogas, não violento e em paz. Agradeço a Deus por estar mais forte, mais sábio, limpo e sóbrio. Deus não comete erros. Percebo que este julgamento recebeu uma enorme atenção da imprensa global e Vossa Excelência pode estar inclinado a fazer de mim um exemplo. Peço a Vossa Excelência que faça de mim um exemplo do que uma pessoa pode fazer quando recebe uma segunda chance.

Se você me permitir voltar para casa com minha família, prometo não decepcioná-lo e farei você se orgulhar.

Hoje, humildemente peço outra chance - outra chance de ser um pai melhor, outra chance de ser um filho melhor, outra chance de ser um líder melhor em minha comunidade e outra chance de viver uma vida melhor. Escrevo isso não para ganhar simpatia ou pena, esta experiência é simplesmente a verdade da minha existência e mudou minha vida para sempre, e jamais voltarei a cometer um crime

Agradeço seu tempo e consideração.

Sean Combs"