Sem presentes e festa: trenó com papai noel é apreendido em blitz em Salvador; veja o momento

Um trenó de papai noel foi parado em uma blitz na Avenida Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela), em Salvador, na noite da véspera de Natal, no último domingo (24). De acordo com a Transalvador, o veículo não estava com a placa de identificação visível e o motorista, que estava trajado de bom velhinho, se recusou a realizar o teste do bafômetro.

Nas redes sociais, o caso gerou piadas após moradores da redondeza filmarem o momento da abordagem do trenó.

“Papai Noel preso na blitz no vale do Canela, tentando entregar o presente das criancinhas e não consegue. As criancinhas vão ficar sem presente”, diz uma mulher, na gravação.

Gente, parece que o trenó tava com licenciamento atrasado. Deu ruim pro Papai Noel em Salvador. pic.twitter.com/VQPi7N8JAE — Matheus Simoni (@teusimoni) December 25, 2023

Em nota ao Correio 24 Horas, a Transalvador informou que apreendeu o veículo.

“Diante desses fatos, os agentes de trânsito acharam prudente remover o veículo para a sede da Transalvador, onde a situação da placa deve ser regularizada e o automóvel liberado”, disse em nota.