Kamala Harris promete ser 'presidente da classe média' em discurso na Convenção Democrata

Chicago, Estados Unidos - A vice-presidente Kamala Harris fez nesta quinta, 22, o discurso mais importante de sua carreira. Ela aceitou formalmente a candidatura à Presidência dos Estados Unidos em pronunciamento na Convenção Democrata, e prometeu que fortalecer a classe média será o foco de seu governo, caso seja eleita.

"Sabemos que uma classe média forte sempre foi importante para o sucesso da América. Construir essa classe média será uma meta definidora da minha Presidência. Isso é pessoal para mim. A classe média é de onde eu vim", discursou Kamala Harris.

A democrata, de 59 anos, falou para uma arena lotada, onde assentos de várias seções se esgotaram três horas antes de ela falar. A Convenção Democrata é realizada no United Center, casa do time de basquete Chicago Bulls.

Na plateia, a maioria das pessoas usava branco, especialmente as mulheres, em homenagem ao Movimento Sufragista, que lutou pelo direito das mulheres ao voto nos Estados Unidos, conquistado apenas em 1920 no país todo.

No palco em frente, mais de 5.000 delegados e outros representantes do Partido Democrata, agrupados de acordo com seus estados, agitavam bandeiras dos Estados Unidos e placas com o nome Kamala.

Confirmada como candidata, ela enfrentará Donald Trump nas eleições presidenciais em 5 de novembro. As pesquisas mostram empate técnico entre os dois, com ligeira vantagem para Kamala, mostram os levantamentos das últimas semanas.

Caminhos inesperados

No discurso, Kamala buscou se apresentar aos eleitores. Ela assumiu a candidatura há um mês, quando o presidente Joe Biden desistiu da reeleição.

"América, o caminho que me trouxe aqui nas últimas semanas foi, sem dúvida, inesperado. Mas eu não sou estranha a jornadas improváveis", disse.

Em seguida, ela contou que sua mãe, Shymala Harris, tinha 19 anos quando veio da Índia para a Califórnia, com o sonho de ser cientista e curar o câncer de mama. Ela deveria voltar para a Índia, mas se apaixonou por um estudante jamaicano, com quem teve Kamala.

"Meus pais se separaram e foi principalmente minha mãe que nos criou. Antes de ela poder comprar uma casa, ela alugou um pequeno apartamento, em uma linda vizinhança de trabalhadores, como bombeiros, enfermeiras e operários da construção, todos eles mantinham seus jardins com orgulho", contou.

Ela contou também que, enquanto crescia, seus pais a ensinaram muitas coisas sobre o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, e que isso a levou a querer estudar direito.

Kamala disse que decidiu ser procuradora para proteger pessoas como uma amiga do ensino médio, Wanda, que sofria abusos sexuais em casa. Ela chegou ao cargo de procuradora-geral da Califórnia e, depois, foi senadora pelo estado, antes de ser eleita vice-presidente em 2020, na chapa de Biden.

A democrata buscou ainda adotar um discurso de união. "Com esta eleição, nossa nação tem uma oportunidade preciosa de deixar a amargura, o cinismo e as batalhas divisivas do passado. Uma chance de criar um novo caminho à frente. Não como membros de um partido ou facção, mas como americanos", disse. Ela prometeu ser uma presidente de todos, unir o país em torno "das mais altas aspirações" e ser uma presidente realista e prática.

O discurso reservou espaço para ataques a Trump. "Esta é uma das eleições mais importantes da história da nossa nação. De muitas formas, Donald Trump não é um homem sério. Mas as consequências de colocar Donald Trump de volta à Casa Branca são extremamente sérias. Considere o poder que ele teria, especialmente depois da Suprema Corte decidir que ele seria imune a perseguição penal", afirmou.

Ela disse ainda que Trump ameaça prender jornalistas e pessoas que fazem oposição a ele e soltar ativistas que atacaram policiais durante a invasão do Congresso, em 6 de janeiro. "Ele quer usar os poderes da Presidência para servir o único cliente que ele já teve: ele mesmo", disse.

"Trump quer levar o país de volta ao passado, mas não vamos recuar", prosseguiu, citando um lema de campanha. Ela prometeu proteger programas que ajudam escolas e o acesso a saúde.

Quatro dias de evento

O pronunciamento de Kamala encerrou quatro dias de Convenção Democrata em Chicago, nos quais o partido buscou se unir em torno de Kamala e dar gás para uma campanha que começou em julho e tem menos de dois meses até a eleição.

Os discursos da ex-primeira dama Michelle Obama, da apresentadora Oprah Winfrey e de Hillary Clinton, candidata derrotada à Presidência em 2016, estiveram entre os que mais empolgaram a multidão. Os ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton também falaram, assim como o atual presidente, Joe Biden.

O evento teve ainda vários shows, de artistas como John Legend, Pink e Steve Wonder, que se apresentaram entre os discursos.

Havia o temor de que fortes protestos poderiam ocorrer durante o evento e terminar em confusão, pois a polícia havia prometido repressão dura em caso de descumprimento de acordos. Houve protestos em vários dias e noites perto dos locais da convenção, sem grandes incidentes.

O proximo grande evento das eleições dos EUA será um debate entre Kamala e Trump, marcado para 10 de setembro.