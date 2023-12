Bruno Reis lidera disputa pela prefeitura de Salvador, diz pesquisa Futura Inteligência

O atual prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), lidera em todos os cenários a disputa de intenções de voto, seja no 1º turno, seja nas hipóteses testadas de 2º turno, de acordo com a pesquisa Futura Inteligência, em parceria com Apex Partners, divulgada com exclusividade à EXAME.

Nos três cenários de primeiro turno pesquisados pelo instituto, Reis está na frente dos demais candidatos com mais de 40% das intenções de votos. A menor diferença para o segundo colocado é de 28,7% pontos percentuais.

No primeiro cenário, a deputada federal Lídice da Mata (PSB), o deputado federal Sargento Isidório (Avante) e o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB), estão empatados dentro da margem de erro na segunda posição:

Bruno Reis: 41,5%

Lídice da Mata: 10,7%

Sargento Isidório: 7,7%

Geraldo Júnior: 5,4%

Olívia Santana: 5%

João Roma: 5%

Antonio Brito: 2,4%

Guilherme Bellintani: 1,4%

Maria Marighela: 1,2%

Kleber Rosa: 0,8%

Ninguém/Branco/Nulo: 11%

NS/NR/Indeciso: 7,8%

No segundo cenário, foram retirados Lídice da Mata e Maria Marighela e incluídos Kleber Rosa, Robinson Almeida e José Trindade. Em seguida, dentro da margem de erro da pesquisa, aparecem Sargento Isidório, com 12,6%, Olívia Santana, com 9%, e Geraldo Junior, com 6% das intenções de votos:

Bruno Reis: 41,3%

Sargento Isidório: 12,6%

Olívia Santana: 9%

Geraldo Júnior: 6%

João Roma: 5,4%

Antonio Brito: 2,9%

Guilherme Bellintani: 1,6%

Kleber Rosa: 1,1%

Robinson Almeida: 0,7%

José Trindade: 0,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 12,3%

NS/NR/Indeciso: 6,5%

No terceiro cenário, foram excluídos os candidatos Sargento Isidório, Antônio Brito, Guilherme Bellintani e José Trindade. Nessa simulação, Bruno Reis chega a 49,4% das intenções de votos.

Bruno Reis: 49,4%

Olívia Santana: 12,5%

Geraldo Júnior: 8,4%

João Roma: 6,7%

Robinson Almeida: 2,8%

Kleber Rosa: 1,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 12,5%

NS/NR/Indeciso: 6,4%

Pesquisa espontânea em Salvador

Na pesquisa espontânea, quando não se apresenta ao entrevistado nomes de postulantes ao cargo, o atual mandatário também lidera, mas 58,2% dos eleitores demonstraram não terem escolhido uma candidatura ainda. Bruno Reis: 20,2%

Geraldo Júnior: 1,6%

Olívia Santana: 0,5%

João Roma: 0,4%

Robinson Almeida: 0,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,8%

Outros: 12,4%

NS/NR/Indeciso: 58,2%

Para a pesquisa, foram ouvidas 1.015 pessoas entre os dias 7 e 11 de dezembro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Quando vai ser a próxima eleição para prefeito?

As eleições municipais de 2024 vão acontecer no dia 6 de outubro de 2024, o primeiro domingo do mês. Já o segundo turno, se houver, deve acontecer no último domingo do mês, dia 27 outubro, nas cidades com mais de 200.000 eleitores em que a candidata ou candidato mais votado à prefeitura não tenha atingido a maioria absoluta, isto é, metade mais um dos votos válidos (excluídos brancos e nulos).