Segredos da Playboy: série mostra o lado obscuro da revista; veja mais

Uma série documental chamada “Segredos da Playboy”(Secrets of Playboy),estreou no último domingo,19, no canal de TV por assinatura A&E. Ela retrata bastidores de uma das revistas de conteúdo adulto mais famosas do mundo.

A série trará 12 episódios com depoimentos de ex-modelos da revista e personagens por trás da famosa “Mansão Playboy”. A atração promete revelar o lado mais sombrio do império construído por Hugh Hefner (1926-2017), então fundador nos anos 70.

O foco está nas declarações de mulheres que frequentavam a mansão localizada na Califórnia, trazendo materiais inéditos, imagens de arquivo e entrevistas exclusivas com especialistas de todas as facetas do mundo Playboy.

O show conta com depoimentos da ex-playmate e diretora de promoções, Miki Garcia, as ex-namoradas de Hefner, Sondra Theodore, Karissa e Kristina Shannon, além da moradora da mansão e autora do livro “Playground: A Childhood Lost Inside the Playboy Mansion”, Jennifer Sagino.

A série estará disponível apenas no canal A&E e você pode acompanhar um novo episódio todos os domingos às 22h.

