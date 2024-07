Eventual governo de Kamala seria de continuidade na política econômica dos EUA, diz Yellen

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, defendeu a atuação do governo de Joe Biden na economia, em entrevista no Rio nesta quarta-feira. Yellen sinalizou que eventual governo da vice-presidente Kamala Harris seria de continuidade na política econômica e disse que o presidente americano demonstrou “patriotismo e sabedoria” em seu pronunciamento na quarta-feira.

Biden fez o pronunciamento na Casa Branca, na primeira manifestação pública após, no domingo passado, anunciar a desistência da candidatura à reeleição no pleito presidencial de novembro. Kamala é a provável substituta do atual presidente como candidata do Partido Democrata, na disputa contra o ex-presidente Donald Trump, do Partido Republicano.

No Rio para o encontro de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, o grupo das maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana, Yellen aproveitou a divulgação, na manhã desta quarta-feira, de um crescimento econômico melhor do que o esperado no segundo trimestre para defender as políticas do governo Biden.

"A força da economia americana que temos visto nos anos recentes não aconteceu por acaso. Reflete o plano econômico do governo Biden-Harris", afirmou Yellen, procurando associar o presidente à vice-presidente e, agora, potencial candidata.

A secretária então desfiou dados econômicos que seriam resultado da política econômica do governo. Segundo ela, 15,7 milhões de empregos foram criados desde o início do mandato, em 2021:

"O desemprego continua historicamente baixo. A inflação caiu significativamente desde seu pico, no sentido das metas do Fed [o Banco Central dos EUA]. O governo reconhece que os preços ainda estão altos demais para muitos americanos. Então, seguimos o foco na agenda para enfrentar pressões de custos para as famílias, em áreas que vão de moradia e cuidados com saúde."

Questionada sobre o que se poderia esperar de um governo de Kamala Harris, Yellen sinalizou para uma continuidade:

"Tenho sido profundamente orgulhosa por trabalhar para esse presidente e para a vice-presidente e estou comprometida a continuar esse trabalho para fazermos progresso a favor do povo americano. Tanto o presidente Biden quanto a vice-presidente Harris trabalharam nos últimos três anos e meio a favor do povo americano. Os resultados [da economia] falam por si."

A secretária americana evitou dar detalhes sobre propostas econômicas para um eventual próximo governo democrata, mas, além de se referir ao governo como Biden-Harris por mais de uma vez ao longo da entrevista coletiva no Rio, ela procurou ressaltar o papel ativo da atual vice-presidente no dia a dia da administração. Yellen citou a atuação de Kamala na definição de políticas públicas em áreas como pequenos negócios e cuidados com as crianças.

"A vice-presidente Harris é alguém que entende profundamente e contribuiu para as políticas que produziram esses importantes resultados [econômicos]", conclui.