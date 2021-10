Efeito Round 6: buscas por moeda sul-coreana no Google disparam 700%

Antes de saber o que você faria com o prêmio de 45 bilhões de wons, é necessário saber quanto essa quantia realmente vale. E, segundo dados do Google Trends, essa foi uma pergunta que despertou a curiosidade de muitos brasileiros.

Com o sucesso repentino e imediato da nova produção sul-coreana da Netflix, "Round 6" (Squid Game, em inglês), diversos aspectos da cultura e da sociedade sul-coreana viraram verdadeiras curiosidades para o público nacional. Desconhecida por muitos, a moeda sul-coreana ganha destaque no meio dessas dúvidas, já que o enredo da série gira em torno da entrega de um prêmio bilionário – que será pago em wons, a moeda oficial da Coreia do Sul.

Segundo dados do Google Trends obtidos com exclusividade pela EXAME, a busca pela conversão da moeda sul-coreana para o real disparou 700% nos últimos 30 dias. O termo “won para real”, ainda, foi o termo de buscas com maior alta dentro da categoria de Finanças do buscador e superou o crescimento que outros termos no universo do câmbio tiveram.

A pergunta “quanto vale wons” foi a terceira pergunta mais buscada no último mês dentro do universo do Google Finanças, claramente impulsionado pela curiosidade de saber quanto, em reais, valeria o prêmio bilionário pago na série. Com esse aumento repentino, a busca pela moeda sul-coreana bateu o recorde da série histórica de buscas do Google para o termo. Na cotação atual, um real equivale a 215 wons.

Fora o aumento da busca de forma generalizada, termos mais específicos tiveram altas mais impressionantes. A pergunta mais direta sobre a premiação “Quanto vale 46 bilhoes de wons em reais?” teve um aumento de mais de 4750% nos últimos 30 dias em relação ao período anterior. Pela cotação atual do won, a premiação fictícia da série ficaria na casa dos 213 milhões de reais.

Curiosamente, entretanto, a busca por outras moedas asiáticas também teve um aumento repentino. Não é possível cravar se isso ocorre por um maior interesse na cultura asiática de forma geral graças ao sucesso da série ou se é algo relacionado ao desconhecimento das moedas de outros países pelo brasileiro, mas, ainda de acordo com o Google, a busca por iene (moeda oficial do Japão) teve um crescimento de 2400%.

Vale dizer que os termos "mais cresceu" e "mais buscado" não são sinônimos, já que se referem a métricas diferentes que o Google utiliza. Um item "crescer" na Busca significa estar maior no período analisado do que era em igual período anterior. Já mais buscado significa exatamente isso, ser o item com o maior número de consultas no período indicado.

Os efeitos do sucesso de "Round 6"

Desde a sua estreia, a série sul-coreana tem obtido resultados astronômicos de audiência em diversos países – como é o caso do Brasil. Além de permanecer como o conteúdo mais assistido da plataforma em muitos lugares, a série se tornou a produção da gigante do streaming mais assistida até hoje.

Em seu Twitter, a Netflix afirmou que mais de 100 milhões de perfis de assinantes do serviço de streaming de vídeo reproduziram o seriado de sobrevivência. No total, a série passou nas telas de 111 milhões residências no mundo.

Não vou dizer quem ganhou o jogo, mas posso dizer oficialmente que a Coreia ganhou a Netflix. Assistida por 111 milhões de lares, Round 6 é a minha maior série de todos os tempos. pic.twitter.com/7dDUzESEKt — netflixbrasil (@NetflixBrasil) October 12, 2021

O sucesso da série foi tanto que, nos Emirados Árabes, houve uma atividade especial que basicamente simulava algumas das competições exibidas na série – obviamente sem as mortes envolvidas. O prêmio também foi bem diferente dos bilhões que Round 6 promete na ficção: o ganhador da atividade levou para casa apenas o agasalho verde personalizado que os participantes do seriado utilizam.

O vencedor foi um francês, Francis, segundo o jornal South China Morning Post. “Foi muito interessante descobrir a cultura coreana e os jogos infantis das crianças no país”, disse. “Na França, as brincadeiras são bem diferentes, então foi bem interessante”.

Para além de dos números da Netflix e atividades reais inspiradas na série, o aplicativo de idiomas Duolingo divulgou que o interesse internacional sobre a língua coreana também disparou após o sucesso de Round 6. Segundo o app, houve um aumento de 76% em novos usuários que se inscreveram para aprender coreano no Reino Unido e 40% nos Estados Unidos durante as duas semanas após a estreia da série.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.