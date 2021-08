Robin se assume bissexual no novo quadrinho do Batman

A mais recente história em quadrinhos do Batman mostra que Tim Drake, a terceira pessoa a assumir a identidade de Robin nos quadrinhos da DC Comics, é assumidamente bissexual. O ajudante de super-herói mais famoso das histórias em quadrinhos tem, em certo momento da narrativa, uma conversa com um amigo, Bernard, e aceita um convite para um encontro que possuiu claro teor romântico com o jovem.

A sexta edição da HQ "Batman: Urban Legends" traz a terceira parte do arco “Sum of Our Parts” (Soma das nossas partes, em tradução livre), em que Tim Drake resgata um velho amigo Bernard de alguns inimigos. Em determinado momento da ação, Bernard diz a Robin, sem saber da sua real identidade, que adoraria terminar o encontro com Tim.

Após o resgate, na última parte da história, Tim vai visitar Bernard em sua casa e é convidado para um encontro, que de imediato é aceito por Tim.

A roteirista Meghan Fitzmartin e a ilustradora da edição Belén Ortega, compartilharam em suas redes sociais a parte da história em que Robin aceita o convite para um encontro do seu amigo e comentaram sobre a decisão.

I’m still amazed with all of this, these past few days are so overwhelming that I’m even confuse. I want to THANK YOU again your support and love, even those who came around spreading hate, insults and wishing me the worst and asking to get fired from @DCComics. pic.twitter.com/WJeJOUthhc

