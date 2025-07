Justin Bieber anuncia novo álbum surpresa em meio à onda de polêmicas

Os rumores se confirmaram: Justin Bieber está de volta. O pop star canadense vai lançar o aguardado sétimo álbum de estúdio nesta sexta-feira, 11, após dois anos desde o lançamento de "Justice", de 2021. O novo projeto, que está descrito como uma grande surpresa, está sendo chamado de "Swag", embora o título oficial ainda não tenha sido confirmado.

A notícia sobre o lançamento foi inicialmente divulgada pelo The Hollywood Reporter, e uma série de pistas tem deixado os fãs ainda mais ansiosos. Um grande cartaz com a palavra “swag” foi avistado em Reykjavik, na Islândia, onde o cantor esteve supostamente para finalizar a gravação do álbum. Pouco depois, o mesmo cartaz apareceu em Los Angeles.

O lançamento repentino traz uma nova camada à vida do cantor que, nos últimos meses, tem sido cercada de polêmicas. Justin Bieber tem vivido uma "montanha-russa emocional", nas palavras dele, marcada por dificuldades com a pressão da fama e questões pessoais. Bieber está há quatro anos sem lançar músicas, e recentemente rompeu com o empresário Scooter Braun, que o agenciava desde 2008.

O que esperar de 'Swag'?

O álbum contará com colaborações de peso, incluindo Gunna, Sexyy Red e Cash Cobain.

Nos últimos meses, Bieber tem realizado sessões de jam em sua casa em Los Angeles, com a presença de colaboradores como seu DJ de longa data, Tay James, o produtor musical HARV, o cantor australiano Eddie Benjamin e o colaborador de SZA, Carter Lang. As sessões de gravação foram mantidas em segredo, mas agora já se sabe que fizeram parte do processo criativo que culminou no novo álbum.

Em uma das postagens no Instagram, Bieber compartilhou uma imagem de um cartaz preto e branco, que inclui o que parece ser a lista de faixas do álbum. Entre as músicas listadas, estão títulos como “All I Can Take,” “Daisies,” “Yukon,” “Go Baby,” “Things You Do,” “Butterflies” e “Swag”.

Fase conturbada com fotógrafos e gravadoras

As mais recentes aparições de Bieber na mídia foram conturbadas. Em publicações nas redes sociais, o cantor não tem hesitado compartilhar angústias, sentimentos de impostor e cansaço — causados, disse ele, pela constante perseguição da mídia, que tem impactado sua saúde mental. Chegou inclusive a comparar a própria situação à de princesa Diana, como forma de alerta aos perigos da exposição excessiva.

"Isso tem que parar. Estou sendo atingido por todos os lados", escreveu o cantor nas redes sociais. "E não sou uma vítima. Me mudei para Los Angeles sabendo que aqui é uma m****. Mas será que podemos todos nos recompor e mudar essa m***, ou vamos deixar esses filhos da p*** continuarem me tratando como m**** sem mudar as leis nem nada? Pessoas tiveram que morrer por causa dessa m****. A Princesa Diana é a primeira que me vem à mente".

Em um dos vídeos virais, o cantor aparece brigando com paparazzis ao sair de uma cafeteria em Palm Springs, na Califórnia. "Eles [paparazzi] só se importam com dinheiro, não com seres humanos", gritava o cantor. "Dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro!", repetiu.

Em 2023, Bieber vendeu os direitos de seu catálogo de músicas por US$ 200 milhões para a Hipgnosis, que gerencia direitos de gigantes da indústria, como Hot Chilli Peppers.

Saúde mental abalada

Alguns veículos de imprensa internacionais têm notado comportamentos considerados estranhos para o cantor de março para cá, como postagens confusas nas redes sociais, aparições públicas com aparência abatida e até a desativação temporária das contas na internet. Os acontecimentos alimentaram especulações sobre possíveis recaídas de Bieber em antigos problemas com drogas, muito embora seus representantes neguem veementemente os rumores.

Em maio, o cantor se apresentou no show da cantora SZA e deixou fãs preocupados. No palco, apareceu cambaleando, com a fala atrasada.

Em março deste ano, o artista admitiu aos fãs que às vezes se odeia e não se sente autêntico. "Sinto que não estou preparado ou qualificado na maior parte dos dias", escreveu nas redes.

"Ele está enfrentando muitos demônios agora, tomou algumas decisões muito ruins, que impactaram suas amizades, seu dinheiro e seus negócios. As pessoas estão preocupadas com ele", disse uma fonte próxima do cantor à revista People.

Crise no casamento?

Para além dos problemas de saúde mental, o cantor vem sendo alvo de discussão nas redes sociais pelo tratamento dado a Hailey Bieber. Em diversos "flagras" de paparazzis, Justin aparece de cara fechada ao lado da esposa, em linguagem agressiva. Em um dos vídeos virais, chegou a fechar a porta de um carro na cara dela.

Em eventos como o Coachella, Justin chamou atenção pelo comportamento e aparência ao lado da esposa, o que gerou mais discussões sobre a saúde emocional e física do cantor. Apesar dos rumores sobre uma possível crise no casamento, o casal tem feito aparições públicas e continua a compartilhar momentos de família, como o nascimento do filho, Jack Blues Bieber, em 2024.

A crescente ansiedade e a crítica constante à vida privada têm sido um peso, mas Bieber tem usado a fé como uma forma de lidar com os altos e baixos. Ele ressaltou que a espiritualidade tem sido essencial para passar por esse momento de adversidade.