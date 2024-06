Resenha Festival terá Belo, Péricles e Pagode do Chuvisco; veja como comprar ingressos

Como dizia o pensador contemporâneo Péricles Faria: "no final de tarde tudo se mistura". E é justamente em um final de tarde que acontece a primeira edição do Resenha Festival, que conta com lineup composto por Belo, Pagode do Chuvisco e Péricles, três grandes nomes do pagode brasileiro.

Promovido pela Agência Haute e Enter Eventos, o Resenha será realizado no dia 24 de agosto, no Canindé, a partir das 16h. Idealizada para exaltar um dos ritmos mais amados pelos brasileiros, a festa terá uma estrutura completa, com área de alimentação e tenda de acolhimento. Os ingressos estão limitados ao tamanho do espaço, que pretende receber cerca de cinco mil pessoas.

Veja o lineup do Resenha Festival

O lineup completo conta com:

Belo

Pagode do Chuvisco

Péricles

Como comprar ingressos para o Resenha Festival?

Os ingressos já estão disponíveis e podem ser comprados pelo site da Ingresse.

Qual o valor do Resenha Festival?

Os valores variam a depender da área e lote. Além da meia estudante, a organização disponibilizou a meia solidária, com 45% de desconto mediante a doação de 1kg de alimento não perecível na porta do evento. Veja abaixo:

Pista Premium | Lote 1

Inteira: R$ 500,00 + taxa

R$ 500,00 + taxa Solidária: R$ 275,00 + taxa

R$ 275,00 + taxa Meia Entrada: R$ 250,00 + taxa

Arena | Lote 1

Inteira: R$ 250,00 + taxa

R$ 250,00 + taxa Solidária: R$ 137,50 + taxa

R$ 137,50 + taxa Meia Entrada:R$ 125,00 + taxa

Lounges

Para até 20 pessoas, com vista privilegiada do palco e atendimento exclusivo. Pode acessar os setores Arena e Pista Premium. Para adquirir Lounge, entre em contato aqui.

Que horas começa o Resenha Festival?

O festival começa a partir das 16h.

Como chegar ao Resenha Festival?

O evento será na Piscina Canindé, na cidade de São Paulo, rua Comendador Nestor Pereira, 33.