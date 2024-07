Relembre os famosos que morreram em 2024

O ano de 2024 tem sido marcado por diversas perdas significativas no mundo das celebridades, tanto no Brasil quanto no exterior. Grandes nomes do entretenimento, esporte e cultura se despediram, deixando um legado de contribuições importantes em suas respectivas áreas. Entre atores, cantores, escritores e atletas, relembramos alguns dos famosos que nos deixaram este ano, destacando suas trajetórias e o impacto de suas carreiras.

José Inocêncio

O ator José Inocêncio, conhecido por seu papel icônico na série humorística "Zorra Total", faleceu em abril de 2024 devido a complicações de saúde após uma longa batalha contra uma doença degenerativa. Sua presença no humor brasileiro marcou gerações e trouxe muitas risadas aos telespectadores

Anderson Leonardo

Anderson Leonardo, vocalista da banda Molejo, faleceu em abril de 2024 em decorrência de um câncer inguinal, um tipo raro de tumor. Anderson foi uma figura central no cenário do pagode brasileiro, deixando uma marca indelével na música popular.

Ziraldo

O renomado cartunista e escritor Ziraldo, criador do personagem Menino Maluquinho, faleceu em abril de 2024 aos 91 anos. Ziraldo foi um dos grandes nomes da literatura infantojuvenil brasileira e sua obra influenciou várias gerações de leitores.

Chance Perdomo

O ator britânico-americano Chance Perdomo, conhecido por seus papéis em "O Mundo Sombrio de Sabrina" e "Gen V", faleceu aos 27 anos em março de 2024 em um trágico acidente de moto. Sua carreira promissora foi interrompida de forma abrupta, chocando fãs e colegas.

Zagallo

Mário Jorge Lobo Zagallo, lendário ex-jogador e técnico da seleção brasileira de futebol, faleceu em janeiro de 2024 aos 92 anos. Zagallo foi tricampeão do mundo e é uma figura histórica no esporte brasileiro, conhecido por seu talento e liderança.

João Carreiro

O cantor sertanejo João Carreiro, ex-dupla com Capataz, faleceu aos 41 anos em janeiro de 2024 devido a complicações de saúde após uma cirurgia cardíaca. João Carreiro foi um dos nomes marcantes do sertanejo raiz e sua música continuará a inspirar fãs do gênero.

Chrystian

O cantor Chrystian, da famosa dupla sertaneja Chrystian & Ralf, faleceu em junho de 2024 aos 67 anos. Chrystian foi uma voz marcante no sertanejo e sua dupla com Ralf é considerada uma das mais importantes do gênero.

Jacqueline Laurence

A atriz Jacqueline Laurence, conhecida por seus diversos papéis na televisão brasileira, faleceu aos 91 anos em junho de 2024. Jacqueline teve uma carreira extensa e foi uma presença constante nas novelas e séries brasileiras, contribuindo imensamente para a teledramaturgia nacional.

Ilva Niño

Ilva Niño, atriz veterana da TV Globo, faleceu aos 89 anos em junho de 2024 após um mês de internação. Conhecida por seus papéis em novelas clássicas, Ilva foi uma figura querida na televisão brasileira.

Silvio Luiz

O narrador esportivo Silvio Luiz faleceu aos 89 anos em maio de 2024 após oito dias de internação. Silvio foi uma voz icônica nas transmissões esportivas, conhecido por seu estilo único e carisma.

Jandira Martini

A atriz Jandira Martini, conhecida por suas atuações marcantes no teatro e televisão, faleceu aos 78 anos em janeiro de 2024 devido a complicações de um câncer. Jandira deixou um legado de performances memoráveis e contribuições significativas à cultura brasileira.

Abílio Diniz

O empresário Abílio Diniz faleceu aos 87 anos em fevereiro de 2024 em decorrência de uma pneumonia. Diniz foi uma figura influente no mundo dos negócios no Brasil, sendo responsável pelo crescimento do Grupo Pão de Açúcar e outras iniciativas empresariais.