Repórter da Band entra no ar ao vivo com filho no colo: assista

Um vídeo compartilhado pelo repórter Felipe Kieling, correspondente do Grupo Bandeirantes em Londres, viralizou no Twitter e já ganhou quase 150 mil curtidas em poucas horas.

Na manhã desta quinta-feira, 30, o repórter fez uma entrada ao vivo na Band News FM com o filho, Lucas, no colo.

Mesmo com o bebê disputando a atenção do pai com os telespectadores, Kieling conseguiu falar sobre o futuro do jogador brasileiro Neymar e sua possível saída do Paris Saint-Germain.

No Twitter, o repórter compartilhou que o filho não pôde ir à creche, e que a mãe da criança estava em uma reunião de trabalho importante.