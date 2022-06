Kim Kardashian tem jatinho de R$ 750 milhões, mais caro que o de Bezos e Musk; veja fotos

A socialite Kim Kardashian mostrou em um episódio recente do reality show "The Kardashians" o seu jato particular totalmente personalizado e luxuoso. O Kim Air, como foi apelidado pela dona, vale US$ 150 milhões, cerca de R$ 750 milhões.

O jato da bilionária é da Gulfstream, mesma marca das aeronaves dos homens mais ricos do mundo, Elon Musk e Jeff Bezos. O modelo da Kim é o G65OER e tem valor de US$ 95 milhões, cerca de US$ 25 milhões mais caro que o jato do fundador da Amazon. Com as personalizações que a socialite fez, o valor do Kim Air chegou a US$ 150 milhões.

O jato pode voar a uma velocidade máxima de 1.141 km/h e pode percorrer até 13.890 km. A fundadora da Skims -- que vale US$ 3,2 bilhões -- comprou o seu avião particular em fevereiro.

Conheça o jato de de R$ 750 milhões de Kim Kardashian

O jatinho da modelo é mobiliado com móveis exclusivos de madeira clara. Os compartimentos superiores de bagagem, teto, encostos de cabeça e travesseiros são revestidos em cashmere de cor clara. Há duas camas e dois banheiros a bordo. Todos os assentos do avião da empresária tem o seu próprio carregador de telefone. Kim disse que escolheu cores claras para ter um visual oposto do que é visto normalmente em jatinhos.

1. jato-kim-Kardashian zoom_out_map 1 /6 (Gulfstream/Reprodução)

2. 0306.jatokim1 zoom_out_map 2 /6 (Divulgação/Reprodução)

3. kim3 zoom_out_map 3 /6 (Instagram/Reprodução)

4. jato-kim-Kardashian-dentro zoom_out_map 4 /6 (Gulfstream/Reprodução)

5. jato-kim-Kardashian-dentro-2 zoom_out_map 5 /6 (Gulfstream/Reprodução)

6. jato-kim-Kardashian-dentro-3 zoom_out_map 6/6 (Gulfstream/Reprodução)

A aeronave tem 16 janelas ovais e ionização de ar aprimorada que faz com que pareça respirar “ar fresco de fora”. O lado externo do jato é monocromático e com decoração branca, assim como a frota de carros cinza da bilionária. "Oh, meu Deus, quero dizer, eu nunca sonhei que teria um avião. É só que eu queria que parecesse uma extensão de mim e uma extensão da minha casa”, disse ela durante sua turnê de avião no The Kardashians.

Kim já utilizou o jato para voar para a semana de Moda de Milão. Em um episódio de The Kardashians , ela estava usando o jato para voar para a República Dominicana. Ela também usou para ir para Orlando e Washington com seu namorado Pete Davidson.

LEIA TAMBÉM:

Anitta faz parceria com Free Fire e lança clipe de "Tropa"; assista

Filme da Barbie: foto das gravações revela relação com Brasil; veja