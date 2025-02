Quem venceu a Prova do Líder no BBB 25? Vitória Strada ganha disputa desta semana

A noite desta quinta-feira, 27, foi marcada por mais uma Prova do Líder no BBB 25. Após uma disputa que exigiu agilidade e concentração, Vitória Strada levou a melhor e garantiu a liderança da semana depois de voltar do Paredão.

Com um desempenho de 862.000 pontos, a atriz conquistou um lugar de destaque no jogo e, além da imunidade, terá a missão de movimentar a casa nos próximos dias.

Como nova líder, Vitória terá direito ao Apê do Líder, onde poderá descansar e planejar estratégias para o jogo. Além disso, poderá selecionar quem fará parte do VIP, grupo que recebe uma alimentação diferenciada, e ainda organizar sua Festa do Líder.

O cargo também vem acompanhado de responsabilidades. Nesta sexta-feira, 28, a atriz precisará escolher cinco participantes para ficarem Na Mira do Líder, grupo do qual um será indicado diretamente ao Paredão no domingo, 2.

A prova contou com baixas antes mesmo de começar. Vinícius, que conquistou vantagens no Quarto do Desafio, teve o direito de vetar Maike e Vilma, impedindo que eles participassem da disputa. Além disso, o próprio Vinícius está imune esta semana, o que pode impactar alianças e estratégias dentro da casa.