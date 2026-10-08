Quem são os convidados da BGS 2026? Veja principais nomes e atrações

A Brasil Game Show (BGS) 2026 acontece entre os dias 9 e 12 de outubro, no Distrito Anhembi, em São Paulo. A 17ª edição da feira reúne desenvolvedores, produtores, dubladores, influenciadores, streamers e profissionais de esports.

A programação também inclui encontros com criadores brasileiros, sessões de autógrafos, campeonatos e experiências nos estandes. Confira o cronograma completo no site oficial do evento.

Convidados internacionais marcarão presença no evento

Um dos destaques da BGS 2026 é Al Hope, diretor criativo de "Alien: Isolation 2". O game será uma das atrações da SEGA na feira, com uma demonstração jogável para o público.

A programação também contará com Archie Whitehead, artista principal de ambientes de "Alien: Isolation 2". Os dois profissionais participarão de atividades relacionadas ao novo jogo ao longo do evento.

Outro nome confirmado é Kenji Kanno, produtor de "Crazy Taxi: World Tour" e criador do "Crazy Taxi" original.

Até o momento, a organização da BGS ainda não confirmou os dias e horários em que Al Hope, Archie Whitehead e Kenji Kanno estarão disponíveis para as atividades com o público.

A programação internacional ainda conta com Shota Nakama, criador da Video Game Orchestra. Ele participa de um BGS Talks na sexta-feira, 9 de outubro, às 17h.

Streamers e influenciadores

A BGS também terá uma grande participação de criadores de conteúdo e personalidades dos esports. Entre os nomes confirmados estão Gordox, apresentador, streamer e narrador de games; dyNquedo, streamer e ex-pro-player de "League of Legends"; Felipersa, streamer e creator da Team Liquid Brasil; e Hayashi, criador de conteúdo especializado em "Call of Duty".

O evento ainda reúne nomes como Beatriste, caster e analista de esports especializada em FPS; RaiXT, caster e apresentadora de esports; Tris_Mara, influenciadora e sócia da Lótus HUB; e LEVELUP007, streamer e bicampeão mundial de "Free Fire".

A lista inclui ainda criadores como Carlos Daniel, do canal Voice Makers, Raphyx, cantor de música geek, e Gabsshin, cosplayer profissional.

SEGA leva seis jogos para a BGS

A SEGA terá uma participação de destaque na edição de 2026. O estande da empresa terá 300 m² e reunirá seis jogos para demonstração.

Entre eles está "Persona 4 Revival", que será apresentado com localização em português brasileiro. O público também poderá testar "Alien: Isolation 2", "Crazy Taxi: World Tour", "Stranger Than Heaven", "Sonic Pico Park" e "Total War: WARHAMMER 40,000".

Além das demonstrações, a SEGA terá painéis, Meet & Greets e anúncios durante a feira.

Team Liquid terá encontros com fãs

A Team Liquid também prepara uma série de atividades com seus criadores e jogadores.

Entre as atrações estão encontros com Babi, Miw, FRTTT, Persa, Kaiki, Razah e Kami. A programação inclui partidas de 1x1, desafios e atividades interativas nos estandes.

Na sexta-feira, 9 de outubro, por exemplo, Kami e Gordox participam de uma disputa de 1x1 de "League of Legends". A Arena 1x1 também recebe Persa e Kaiki em diferentes horários durante a feira.

Dubladores também estão na programação

Entre os convidados da área de dublagem de games estão Angélica Santos, Flora Paulita, Beatriz Meinberg, Amanda Lampert, Thiago Zambrano, Fred Mascarenhas, Pedro Alcântara e Ângela Couto.

Os profissionais participam de BGS Talks e sessões de Meet & Greet ao longo da programação.

BGS Talks, Meet & Greet e cosplay

Os BGS Talks são rodadas de conversas com profissionais da indústria e convidados internacionais. Já os Meet & Greets oferecem sessões para fotos e autógrafos com criadores, dubladores e personalidades dos games.

A feira também terá o tradicional BGS Cosplay, com desfiles e competições entre participantes caracterizados como personagens de games e outras produções da cultura pop.

Quanto custam os ingressos da BGS 2026?

Ingressos comuns

9 de outubro, sexta-feira: esgotado;

esgotado; 10 de outubro, sábado: R$ 224 (meia entrada) a R$ 448 (inteira);

R$ 224 (meia entrada) a R$ 448 (inteira); 11 de outubro, domingo: R$ 224 (meia entrada) a R$ 448 (inteira);

R$ 224 (meia entrada) a R$ 448 (inteira); 12 de outubro, segunda-feira e feriado: R$ 179 (meia entrada) a R$ 358 (inteira).

Ingressos premium

9 de outubro, sexta-feira: R$ 443 (meia entrada) a R$ 886 (inteira);

R$ 443 (meia entrada) a R$ 886 (inteira); 10 de outubro, sábado: R$ 443 (meia entrada) a R$ 886 (inteira);

R$ 443 (meia entrada) a R$ 886 (inteira); 11 de outubro, domingo: R$ 443 (meia entrada) a R$ 886 (inteira);

R$ 443 (meia entrada) a R$ 886 (inteira); 12 de outubro, segunda-feira e feriado: R$ 443 (meia entrada) a R$ 886 (inteira);

Camarotes

9 de outubro, sexta-feira: R$ 624;

R$ 624; 10 de outubro, sábado: R$ 624;

R$ 624; 11 de outubro, domingo: R$ 624;

R$ 624; 12 de outubro, segunda-feira e feriado: R$ 624.

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