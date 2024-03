Quem saiu do BBB ontem? Yasmin é a 12ª eliminada do reality

Nesta terça-feira, 12, aconteceu o décimo segundo Paredão do BBB 24. Competindo em um Paredão triplo com Lucas Henrique e Isabelle, Yasmin foi a eliminado da vez com 80,76% da média dos votos para sair.

Veja as outras porcentagens:

Lucas Henrique: 16,84%

16,84% Isabelle: 2,40%

Além de ser eliminada, Yasmin foi a primeira a conseguir R$ 0 na roleta da Stone, que adiciona ao valor do prêmio final. Ele continua em R$ 1.650.000.

Por que Yasmin foi eliminada?

Dentro da casa, Yasmin foi uma das participantes que mais se envolveu em polêmicas, sobretudo nas últimas semanas, quando se envolveu em várias discussões com Davi. Indicada à berlida por Beatriz, a modelo ainda assim cismou que o voto foi influenciado pelo baiano que, na visão dela, é o "vice-líder". Ela se uniu à Leidy em uma aliança contra o brother e xingou-o em diversas oportunidades.

A saída de Yasmin deixou os camarotes em uma saia justa. Soente MC Bin Laden, de todos os outros que entraram na casa nesse grupo, permanece lá dentro.

"Eu tinha certeza absoluta que isso ia acontecer. E, no fundo, eu queria que isso acontecesse, porque já estava surtando lá dentro", disse ela ao deixar o BBB.