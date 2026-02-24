Como o CEO dessa gigante de beleza usa o TikTok para criar produtos

O CEO da e.l.f. Beauty, Tarang Amin, revelou que utiliza transmissões ao vivo no TikTok como ferramenta estratégica para definir quais produtos de maquiagem e skincare a marca deve lançar. Para o executivo, ouvir críticas e cobranças públicas dos consumidores em tempo real ajuda a ajustar o cronograma de desenvolvimento e reduzir riscos no mercado de beleza.

A declaração foi feita durante participação no programa Rapid Response, no qual Amin explicou como as lives na rede social passaram a influenciar diretamente as decisões de pesquisa e desenvolvimento da companhia

TikTok Live acelera desenvolvimento de novos produtos

Tarang Amin disse que a e.l.f. Beauty abandonou o modelo tradicional de lançar diversos produtos sem validação prévia. Hoje, a empresa consulta diretamente sua comunidade digital antes de definir prioridades.

Na entrevista, ele revelou que em uma das transmissões ao vivo, consumidores pediram uma alternativa mais acessível a um bronzeador vendido por US$ 38 por outra marca.

Internamente, o lançamento estava previsto para dali a 18 meses. Após a forte demanda registrada nos comentários — com pedidos explícitos por agilidade — a empresa antecipou o cronograma e colocou o produto no mercado em cerca de seis meses.

Em tom bem-humorado, o executivo contou que chega a sair das lives “um pouco traumatizado”, mas destacou que o contato direto com clientes evita erros estratégicos e torna as decisões mais rápidas.

Estratégia da e.l.f. Beauty

A e.l.f. Beauty é reconhecida por oferecer produtos acessíveis, com preços competitivos no segmento de maquiagem e cuidados com a pele. A empresa também controla a marca Rhode, fundada por Hailey Bieber.

No último trimestre, a companhia registrou crescimento de 38% nas vendas líquidas, alcançando US$ 489,5 milhões, de acordo com informações divulgadas pelo Business Insider.

Além disso, as ações da empresa acumulam uma valorização de 20% nos últimos 12 meses, refletindo o impacto da estratégia digital e do uso de plataformas como o TikTok para impulsionar o social commerce.