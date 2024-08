Receita paga R$ 6,87 bi de restituição do Imposto de Renda nesta sexta; veja quem recebe

A Receita Federal realizará nesta sexta-feira, 30, o pagamento do quarto lote de restituições do Imposto de Renda 2024, incluindo também restituições residuais de anos anteriores.

Ao todo, 5.347.441 contribuintes, entre prioritários e não prioritários, receberão suas restituições, totalizando R$ 6.873.633.906,45 em créditos ao longo do dia.

Desse valor, R$ 469.100.307,42 correspondem a contribuintes com prioridade legal. Serão 15.077 restituições para idosos com mais de 80 anos, 84.659 para contribuintes entre 60 e 79 anos, 7.168 para pessoas com deficiência física, mental ou com doenças graves, e 27.372 para professores cuja principal fonte de renda provém do magistério.

Além disso, 261.019 contribuintes que, apesar de não terem prioridade legal, foram contemplados por usarem a Declaração Pré-preenchida ou por optarem pelo recebimento via PIX, também receberão suas restituições. O lote ainda inclui 4.904.908 restituições para contribuintes não prioritários e 47.238 restituições para contribuintes priorizados devido ao estado de calamidade no Rio Grande do Sul.

Como consultar a restituição do imposto de renda?

O contribuinte deve acessar o site da Receita Federal para saber se tem acesso ao lote residual da restituição. Basta seguir o passo a passo abaixo:

Acesse o site do governo e clique em ‘Imposto de Renda’

Em seguida, clique na aba 'Consultar minha restituição'

Digite o número do seu CPF;

Digite a data de nascimento;

Selecione o ano em exercício. Neste caso, selecione a opção '2024'.

A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar informações sobre liberação das restituições do IR e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

Como é feito o pagamento?

O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na declaração de imposto de renda, de forma direta ou por indicação de chave Pix. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 (um) ano no Banco do Brasil.

Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB, acessando o endereço: https://www.bb.com.br/irpf, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de 1 (um) ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

Outros lotes de pagamento

O pagamento da restituição será escalonado. São cinco lotes, entre os dias 31 de maio até 30 de setembro. Veja cronograma abaixo:

Lote de pagamento Data de pagamento 1º 31 de maio 2º 28 de junho 3º 31 de julho 4º 30 de agosto 5º 30 de setembro