Que horas começa The Last of Us? Saiba como assistir ao episódio 8

A série que chacoalhou os domingos dos fãs está na reta final. Depois de conhecer melhor o passado de Ellie (Bella Ramsay) e sua trágica história de amor com Riley (Storm Reid), baseada na DLC Left Behind, The Last of Us voltará a abordar a recuperação de Joel (Pedro Pascal) e os perigos do mundo pós-apocalíptico no episódio 8 — o penúltimo da série.

When We Are in Need (Quando estamos passando por necessidades), dirigido por Ali Abbasi, terá 51 minutos e abordará a busca de Ellie por medicamentos para Joel, bem como a primeira vez em que a personagem terá que se virar sozinha para salvar o companheiro e a si mesma. No meio dessa trajetória, ela encontrará David e um novo grupo de humanos.

Uma curiosidade é que o público verá a atuação de Troy Baker (intérprete do Joel no jogo) como um dos personagens desse capítulo.

Este é o penúltimo episódio da The Last of Us e abordará algumas das cenas mais tensas de toda a série. No próximo domingo, 12, será revelado o último capítulo da primeira temporada.

Assista ao trailer do episódio 8 de The Last of Us:

Como assistir o episódio 8 de The Last of Us?

A HBO exibirá o episódio para assinantes da TV por assinatura que incluam seu pacote. O capítulo estará disponível nos canais 1 e 2 da HBO.

Também no domingo, os assinantes da plataforma HBO Max terão acesso ao penúltimo episódio.

Que horas começa The Last of Us?

O quinto episódio irá ao ar no dia 5 de março, com exibição nos canais e na plataforma de streaming da HBO, a partir das 23h.

Quem faz parte do elenco de The Last of Us?

Além de Pedro Pascal e Bella Ramsey, a série também conta com Anna Torv, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Nico Parker, Nick Offerman, Murray Bartlett e Storm Reid.

O que é The Last of Us?

A história se passa 20 anos depois da destruição da civilização moderna por um fungo que controla os seres humanos, transformando-os em uma espécie de 'zumbi'.

O enredo gira em torno de Joel (Pedro Pascal), um sobrevivente experiente e que atua como contrabandista. Ele é contratado para transportar Ellie (Bella Ramsay), uma garota de 14 anos, para fora de uma das opressivas zonas de quarentena, onde o restante da população vive.

O que deveria ser apenas mais uma tarefa se torna uma jornada cheia de momentos brutais e dolorosos, fazendo com que Joel e Ellie comecem a depender um do outro para sobreviver.