Demi Lovato fala sobre amizade com Selena Gomez após reencontro em campanha: 'Sempre amei'

RESUMO ＋ Demi Lovato e Selena Gomez se reuniram em uma campanha da Rare Beauty, marca de cosméticos de Gomez, após períodos de afastamento. As duas recriaram poses do filme 'Programa de Proteção para Princesas', de 2009. Em entrevista à revista ELLE, publicada nesta quarta-feira, 28, Lovato falou sobre a amizade desde a infância e contou como as cantoras voltaram a se aproximar em abril.

Demi Lovato e Selena Gomez se reuniram em uma campanha da Rare Beauty, marca de cosméticos de Gomez, após anos em que a amizade passou por períodos de afastamento. As cantoras recriaram poses do filme 'Programa de Proteção para Princesas', de 2009, para divulgar uma coleção de blushes lançada nesta quarta-feira, 28.

A parceria marca uma nova fase da relação das duas, que se conhecem desde os 7 anos, mas passaram por momentos em que não mantinham contato frequente. Em entrevista à revista americana ELLE, publicada nesta quarta-feira, Lovato relembrou os altos e baixos da amizade e falou sobre a reaproximação.

"Houve diferentes capítulos ao longo das nossas vidas e, naturalmente, há momentos em que os amigos estão muito presentes e outros em que não existe uma comunicação constante", afirmou a cantora.

Apesar dos períodos de afastamento, Lovato disse que o carinho pela antiga colega de Disney nunca mudou.

"Selena é alguém que sempre amei e admirei. É muito bom estar em um momento em que podemos colaborar em projetos, mas também simplesmente sair e passar tempo juntas", disse.

Demi Lovato e Selena Gomez: cantoras se reuniram em campanha da Rare Beauty e recriaram poses de 'Programa de Proteção para Princesas'. (Divulgação/Rare Beauty)

Como Demi Lovato e Selena Gomez voltaram a se aproximar?

Segundo a ELLE, a reaproximação aconteceu em abril, quando Selena Gomez compareceu a um show da turnê It's Not That Deep, de Demi Lovato, em Orlando, nos Estados Unidos.

As duas se encontraram nos bastidores da apresentação e, depois disso, surgiu a colaboração com a Rare Beauty.

O lançamento recebeu o nome de Delena Soft Pinch Blush Bundle, referência ao apelido dado pelos fãs à dupla. O conjunto reúne dois tons de blush líquido: Virtue, favorito de Lovato, e Hope, preferido de Gomez.

Para a campanha, as cantoras recriaram poses de 'Programa de Proteção para Princesas', filme do Disney Channel em que atuaram juntas em 2009.

A produção é uma das lembranças da época em que as duas eram associadas ao canal e apareciam juntas em eventos, entrevistas e vídeos publicados na internet.

Demi Lovato relembra amizade com Selena Gomez desde a infância

Lovato e Gomez se conheceram aos 7 anos, durante as gravações do programa infantil 'Barney', antes de seguirem carreira no Disney Channel.

Na entrevista, Lovato contou que as duas costumavam imaginar como seria aparecer juntas em tapetes vermelhos quando se tornassem famosas. Elas chegaram a ensaiar uma pose de braços dados, que reproduziram no Teen Choice Awards de 2011.

O momento, no entanto, não saiu exatamente como planejavam.

"Começamos a rir porque achávamos que pareceríamos muito mais legais do que realmente parecíamos. Era muito melhor nas nossas cabeças", contou à revista.

A cantora também disse que voltou a assistir aos vídeos antigos que gravava com Gomez para o YouTube, durante a adolescência.

Segundo Lovato, as gravações mostram a inocência das duas naquela época e a vontade de conquistar espaço diante do público sem deixar de ser quem eram.

Ela contou que chegou a mostrar os vídeos ao marido. "Não consegui ficar até o fim do vídeo porque senti muita vergonha. Mas eles eram icônicos", brincou.

Demi Lovato elogia Selena Gomez por falar sobre saúde mental

Durante a conversa com a ELLE, Lovato também elogiou Gomez por compartilhar publicamente suas experiências com saúde mental.

A cantora afirmou que decidiu falar sobre as próprias dificuldades desde jovem porque sentia falta de referências da mesma idade que abordassem questões como dependência química, transtornos alimentares e transtorno bipolar.

"Eu queria ser essa pessoa para os outros", disse.

Lovato destacou que Gomez também utiliza sua visibilidade para ampliar a discussão sobre o tema.

"Eu realmente admiro Selena por também ser aberta sobre sua trajetória. Com tudo o que ela enfrentou, ela é uma grande defensora da saúde mental, e acho isso incrível", afirmou.