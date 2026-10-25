Como justificar o voto online neste 2º turno? Veja passo a passo

RESUMO ＋ Quem não votar no segundo turno das eleições de 2026, neste domingo, 25, poderá justificar a ausência pelo aplicativo e-Título, desde que esteja fora do município onde vota. O pedido deve ser enviado das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, com a localização do celular ativada. Quem não justificar no dia da eleição terá até 8 de janeiro de 2027 para apresentar o pedido. A multa por ausência não justificada é de R$ 3,51 por turno.

Quem não votar no segundo turno das Eleições 2026, neste domingo, 25, poderá justificar a ausência pelo celular, por meio do aplicativo e-Título. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), porém, a justificativa pelo aplicativo no dia da votação só é permitida a quem estiver fora do município onde tem domicílio eleitoral.

O pedido deve ser enviado entre as 8h e as 17h, pelo horário de Brasília. O aplicativo usa a geolocalização do celular para confirmar a localização do eleitor, sem exigir comprovantes do motivo da ausência. É necessário estar com o título eleitoral regular ou suspenso e autorizar o acesso do aplicativo à localização do aparelho.

Quem estiver no município onde vota, mas não comparecer às urnas, poderá justificar a ausência depois da eleição, anexando documentos que comprovem o motivo.

Como justificar o voto pelo celular?

Para justificar o voto online no dia da eleição, siga estes passos:

Atualize o e-Título para a versão mais recente; Ative a localização do celular e autorize o compartilhamento dos dados com o aplicativo; Acesse a opção de justificativa eleitoral no e-Título; Envie a solicitação entre as 8h e as 17h, pelo horário de Brasília, estando fora do município onde vota; Guarde o número de protocolo gerado pelo sistema; Acompanhe o processamento do pedido pelo próprio aplicativo.

O e-Título pode ser baixado gratuitamente para celulares Android e iOS.

É possível justificar o voto pelo celular no dia da eleição?

O e-Título permite enviar a justificativa entre as 8h e as 17h, pelo horário de Brasília, desde que o eleitor esteja fora do município onde vota e compartilhe a localização com o aplicativo.

Como justificar o voto presencialmente?

Quem não justificar o voto pela internet pode preencher o Requerimento de Justificativa Eleitoral e entregá-lo em uma Mesa Receptora de Votos ou em uma Mesa Receptora de Justificativa disponível em alguns locais de votação. No ato, é necessário apresentar um documento de identidade com foto.

A justificativa deve ser feita pelo próprio eleitor. O atendimento não é realizado nas mesas instaladas em estabelecimentos penais e unidades de internação de adolescentes.

Qual é o prazo para justificar o voto após a eleição?

Quem não justificar a ausência no domingo terá até 8 de janeiro para apresentar o pedido referente ao segundo turno.

A solicitação pode ser feita pelo Autoatendimento Eleitoral ou pelo e-Título, com documentos que comprovem o motivo que impediu o comparecimento. Também é possível procurar um cartório eleitoral ou enviar o requerimento por correspondência ao juízo da Zona Eleitoral.

Eleitores com o título cancelado devem usar o Autoatendimento Eleitoral, pois não podem acessar essa funcionalidade pelo e-Título. Se a justificativa for aceita pela zona eleitoral, não será necessário pagar a multa pela ausência.

Qual é a multa por não justificar o voto?

Quem não votar nem apresentar uma justificativa aceita dentro do prazo deverá pagar multa de R$ 3,51 por turno de ausência não justificada.

A guia de pagamento pode ser emitida pelo Autoatendimento Eleitoral, pelo e-Título ou em um cartório eleitoral. O pagamento pode ser feito por Pix ou cartão de crédito.

O que acontece se não votar nem justificar?

Para quem os eleitores que têm o voto obrigatório, a ausência sem justificativa pode gerar restrições. Se o eleitor deixar de votar ou justificar em três eleições consecutivas, o título fica sujeito a cancelamento. Cada turno conta como uma eleição.

Entre as consequências estão impedimentos para obter passaporte, matricular-se em estabelecimentos oficiais de ensino e tomar posse em concurso público.