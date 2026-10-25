Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Como justificar o voto online neste 2º turno? Veja passo a passo

No dia da eleição, aplicativo permite justificar a ausência a quem está fora do município onde vota

Prazo para regularizar a ausência no segundo turno termina em 8 de janeiro de 2027. (Antonio Augusto/Ascom/TSE)

Prazo para regularizar a ausência no segundo turno termina em 8 de janeiro de 2027. (Antonio Augusto/Ascom/TSE)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 11h06.

Última atualização em 25 de outubro de 2026 às 11h12.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

Quem não votar no segundo turno das eleições de 2026, neste domingo, 25, poderá justificar a ausência pelo aplicativo e-Título, desde que esteja fora do município onde vota. O pedido deve ser enviado das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, com a localização do celular ativada. Quem não justificar no dia da eleição terá até 8 de janeiro de 2027 para apresentar o pedido. A multa por ausência não justificada é de R$ 3,51 por turno.

Quem não votar no segundo turno das Eleições 2026, neste domingo, 25, poderá justificar a ausência pelo celular, por meio do aplicativo e-Título. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), porém, a justificativa pelo aplicativo no dia da votação só é permitida a quem estiver fora do município onde tem domicílio eleitoral.

O pedido deve ser enviado entre as 8h e as 17h, pelo horário de Brasília. O aplicativo usa a geolocalização do celular para confirmar a localização do eleitor, sem exigir comprovantes do motivo da ausência. É necessário estar com o título eleitoral regular ou suspenso e autorizar o acesso do aplicativo à localização do aparelho.

Quem estiver no município onde vota, mas não comparecer às urnas, poderá justificar a ausência depois da eleição, anexando documentos que comprovem o motivo.

Como justificar o voto pelo celular?

Para justificar o voto online no dia da eleição, siga estes passos:

  1. Atualize o e-Título para a versão mais recente;
  2. Ative a localização do celular e autorize o compartilhamento dos dados com o aplicativo;
  3. Acesse a opção de justificativa eleitoral no e-Título;
  4. Envie a solicitação entre as 8h e as 17h, pelo horário de Brasília, estando fora do município onde vota;
  5. Guarde o número de protocolo gerado pelo sistema;
  6. Acompanhe o processamento do pedido pelo próprio aplicativo.

O e-Título pode ser baixado gratuitamente para celulares Android e iOS.

É possível justificar o voto pelo celular no dia da eleição?

O e-Título permite enviar a justificativa entre as 8h e as 17h, pelo horário de Brasília, desde que o eleitor esteja fora do município onde vota e compartilhe a localização com o aplicativo.

Como justificar o voto presencialmente?

Quem não justificar o voto pela internet pode preencher o Requerimento de Justificativa Eleitoral e entregá-lo em uma Mesa Receptora de Votos ou em uma Mesa Receptora de Justificativa disponível em alguns locais de votação. No ato, é necessário apresentar um documento de identidade com foto.

A justificativa deve ser feita pelo próprio eleitor. O atendimento não é realizado nas mesas instaladas em estabelecimentos penais e unidades de internação de adolescentes.

Qual é o prazo para justificar o voto após a eleição?

Quem não justificar a ausência no domingo terá até 8 de janeiro para apresentar o pedido referente ao segundo turno.

A solicitação pode ser feita pelo Autoatendimento Eleitoral ou pelo e-Título, com documentos que comprovem o motivo que impediu o comparecimento. Também é possível procurar um cartório eleitoral ou enviar o requerimento por correspondência ao juízo da Zona Eleitoral.

Eleitores com o título cancelado devem usar o Autoatendimento Eleitoral, pois não podem acessar essa funcionalidade pelo e-Título. Se a justificativa for aceita pela zona eleitoral, não será necessário pagar a multa pela ausência.

Qual é a multa por não justificar o voto?

Quem não votar nem apresentar uma justificativa aceita dentro do prazo deverá pagar multa de R$ 3,51 por turno de ausência não justificada.

A guia de pagamento pode ser emitida pelo Autoatendimento Eleitoral, pelo e-Título ou em um cartório eleitoral. O pagamento pode ser feito por Pix ou cartão de crédito.

O que acontece se não votar nem justificar?

Para quem os eleitores que têm o voto obrigatório, a ausência sem justificativa pode gerar restrições. Se o eleitor deixar de votar ou justificar em três eleições consecutivas, o título fica sujeito a cancelamento. Cada turno conta como uma eleição.

Entre as consequências estão impedimentos para obter passaporte, matricular-se em estabelecimentos oficiais de ensino e tomar posse em concurso público.

'Perguntas frequentes'

Como justificar o voto pelo celular no segundo turno de 2026? ＋

O eleitor deve acessar o aplicativo e-Título, ativar a localização do celular, selecionar a opção de justificativa eleitoral e enviar o pedido entre as 8h e as 17h deste domingo, 25. A justificativa pelo aplicativo no dia da eleição só é permitida a quem estiver fora do município onde vota.

Posso justificar o voto pelo e-Título estando na minha cidade? ＋

Não no dia da eleição. Segundo o TSE, a justificativa pelo e-Título durante a votação exige que o eleitor esteja fora do município de seu domicílio eleitoral. Quem estiver na cidade onde vota poderá justificar a ausência posteriormente, com documentos que comprovem o motivo.

Até que horas posso justificar o voto pelo celular? ＋

No dia do segundo turno, a justificativa pelo e-Título pode ser enviada das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, desde que o eleitor esteja fora do município onde vota.

Qual é o prazo para justificar o voto no segundo turno de 2026? ＋

Quem não justificar a ausência no dia da eleição terá até 8 de janeiro de 2027 para apresentar o pedido referente ao segundo turno. A solicitação pode ser feita pelo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral ou por meio da Justiça Eleitoral, com os documentos necessários.

Qual é a multa por não votar nem justificar em 2026? ＋

A multa é de R$ 3,51 por turno de ausência não justificada. O pagamento pode ser feito por Pix ou cartão de crédito, após a emissão da guia pelos serviços da Justiça Eleitoral.

O que acontece se eu não votar nem justificar? ＋

O eleitor sujeito ao voto obrigatório pode receber multa e enfrentar restrições enquanto estiver irregular com a Justiça Eleitoral. A ausência em três eleições consecutivas, sem justificativa ou regularização, pode levar ao cancelamento do título. Cada turno é considerado uma eleição.

É possível justificar o voto presencialmente? ＋

Sim. O eleitor pode apresentar o Requerimento de Justificativa Eleitoral em uma mesa receptora de votos ou de justificativa, acompanhado de um documento oficial de identidade com foto.

 

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026TSE

Mais de Brasil

Boca de urna e propaganda: o que é proibido na véspera e no dia da eleição

Flávio Bolsonaro ou Lula: o que dizem os mercados preditivos nesse domingo?

Presidente do TSE vota e diz esperar segundo turno 'em paz'

Como funciona o 2º turno: quem vence e o que acontece em caso de empate?

Mais na Exame

Brasil

Boca de urna e propaganda: o que é proibido na véspera e no dia da eleição

Future of Money

Nova arquitetura global de pagamentos exige parcerias e cooperação

ExameLab

Golpe da falsa atualização do iOS: como o "suporte Apple" rouba sua conta na semana do update

ESG

Quando outubro acabar: como garantir o combate ao câncer de mama em todo o ano