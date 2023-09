Que dia da semana cai o Dia das Crianças? Veja quando será o feriado

O Dia das Crianças, comemorado anualmente em 12 de outubro, na mesma data de Nossa Senhora Aparecida, é um momento importante no comércio e também de descanso para os trabalhadores e estudantes no segundo semestre.

Feriado nacional, posto que Nossa Senhora Aparecida é a santa padroeira do Brasil, esse ano a data será ainda mais comemorada: o dia cai em uma quinta-feira, o que significa que algumas empresas podem aderir ao famoso "feriadão" prolongado, com quatro dias de descanso.

É o momento ideal para programar uma viagem ou organizar a rotina com um período de repouso.

Por que dia 12 de setembro é feriado nacional?

O dia 12 de outubro é feriado nacional no Brasil em comemoração à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país. A data foi instituída em 1980, pela Lei nº 6.802, de 30 de junho de 1980.

A escolha do dia 12 de outubro se deve ao fato de ser o dia em que, em 1717, pescadores encontraram uma imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba do Sul. A imagem foi levada para a Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Itaguaçu, em Guaratinguetá, e logo passou a ser venerada pelos fiéis.

Em 1888, a imagem foi proclamada padroeira do Brasil pelo Papa Pio IX. Em 1904, foi construída a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, no interior de São Paulo.

Feriado cívico

Além de ser feriado religioso, o dia 12 de outubro também é um feriado cívico. Em 1980, o presidente João Figueiredo editou um decreto que declarava o dia como feriado nacional para culto público e oficial a Nossa Senhora Aparecida.

Qual a origem do Dia das Crianças?

O Dia das Crianças é comemorado no Brasil no dia 12 de outubro desde 1924. A data foi oficializada pelo presidente Artur Bernardes, através da Lei nº 4.867, de 5 de novembro de 1924.

A escolha do dia 12 de outubro se deve ao fato de ser feriado nacional em comemoração à descoberta do Brasil, em 1500. A intenção era unir a data cívica com a comemoração da infância, reforçando o papel do Brasil como um país que preza pelos direitos das crianças.

No entanto, a comemoração do Dia das Crianças no Brasil não se popularizou imediatamente. Somente na década de 1950, com o aumento da industrialização e do consumo, é que a data passou a ser mais celebrada. As empresas de brinquedos passaram a realizar campanhas publicitárias, e as famílias passaram a presentear as crianças com brinquedos e outras atividades.