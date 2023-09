Depois do 7 de setembro, 2023 terá mais 5 feriados em dias úteis; veja datas

O mês de setembro é marcado pela volta dos feriados do segundo semestre. Com o 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, caindo em uma quinta-feira, além de ter uma folga, o feriado também será prolongado.

Depois do feriado de setembro, outros cinco cairão em dias úteis, sendo quatro deles prolongados. Um será em outubro (12), três em novembro (2, 15 e 20) e um em dezembro (25).

Quais são os próximos feriados de 2023?

12 de outubro (quinta-feira) - Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil

2 de novembro (quinta-feira) - Finados

15 de novembro (quarta-feira) - Proclamação da República

20 de novembro (segunda-feira) - Dia da Consciência Negra (feriado municipal)

25 de dezembro (segunda-feira) - Natal

Quais serão os próximos feriados prolongados de 2023?