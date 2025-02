Entre os amantes de games, existe um clima de inquietação com os lançamentos confirmados para 2025. Por outro lado, os fãs do Grand Theft Auto (GTA) estão ansiosos pela chegada da sexta versão do jogo de ação, especialmente pela data do lançamento.

O GTA 6 segue dentro do cronograma para lançamento no quarto trimestre de 2025, informou a publicadora Take-Two durante a divulgação dos seus resultados financeiros mais recentes.

Em entrevista à IGN, com informações da GameSpot, Strauss Zelnick, chefe da Take-Two, reconheceu a possibilidade de atrasos, mas mostrou confiança de que o game chegará ao mercado no fim do ano. A expectativa é que o jogo chegue aos consoles do Xbox Series X|S e Playstation 5 entre setembro e novembro.

"Olha, acho que o jogo é ansiosamente aguardado tanto internamente quanto externamente", disse ele. "Sabemos que a Rockstar busca a perfeição. Nunca reivindico o sucesso antes que ele aconteça. Gosto de dizer que a arrogância é inimiga do sucesso contínuo, então estamos todos preocupados e tomando cuidado e sabemos que a competição não está dormindo no ponto. Toda a nossa organização está super animada."

Ainda falando sobre isso, Zelnick deu o seguinte comentário à Variety: "Anunciamos uma janela bem estreita [para GTA 6]. Então acho que nossa perspectiva é que agora, está tudo bem. E então, quando chegar a hora certa, é claro, a Rockstar terá mais a dizer."

Os resultados financeiros da Take-Two superaram as expectativas, fazendo suas ações subirem mais de 7%. Até o momento, GTA 5 acumula mais de 210 milhões de cópias vendidas, enquanto Red Dead Redemption 2 alcançou a marca de 70 milhões.

Confira o trailer