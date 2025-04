Quando acaba o BBB 25? Saiba o dia do último Paredão e da final do reality

A reta final do Big Brother Brasil 25 começou com a eliminação de Diego Hypolito, que deixou o programa com 59,77% dos votos, em disputa com Renata (39,26%) e Vitória (0,97%).

A saída foi decidida na noite desta quinta-feira, 17 de abril. Agora, com o jogo se afunilando, o reality prepara surpresas para os últimos dias de exibição.

Guilherme garantiu sua vaga na final ao vencer a última Prova do Líder, que durou 12 horas.

Ele também teve a responsabilidade de indicar um dos participantes ao último paredão, formado na sexta-feira, 18. A votação do público segue aberta até domingo, 20.

Final com presença inédita de familiares

Pela primeira vez em 25 edições, os familiares dos três finalistas poderão entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Eles acompanharão de perto, diretamente do gramado, o momento em que o público decidirá quem leva o prêmio principal do reality.

O programa, apresentado por Tadeu Schmidt, termina na próxima terça-feira, 22 de abril, logo após a exibição da novela “Vale tudo”. Assim que a final for exibida na TV aberta, os assinantes do plano Premium do Globoplay poderão assistir à “A Invasão”, exibida pelo canal Multishow. A atração contará com Ana Clara entrevistando o vencedor e os finalistas da edição.

No dia seguinte, 23, o Multishow apresenta o especial “O Reencontro”, que reunirá todos os participantes da temporada para rever os melhores momentos do confinamento.