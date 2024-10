O Halloween deste ano nos EUA deve ter menos chocolate; entenda por quê

Neste Halloween, crianças e amantes de chocolate podem encontrar menos chocolates nas sacolas de doces. A forte alta no preço do cacau, alimentada pela inflação global e condições climáticas adversas, está tornando os chocolates mais caros do que nunca. As informações são do The Wall Street Journal.

Os preços do chocolate atingiram valores recordes em 2024. Segundo o Bureau de Estatísticas de Trabalho dos Estados Unidos, o índice de preços ao produtor para produtos à base de cacau está mais de 50% superior ao registrado no ano passado. A média do custo de 16 onças (453 gramas) de chocolate aumentou quase 40% nos últimos cinco anos, chegando a US$ 9,19 (R$ 52,97), refletindo uma tendência global de alta. Isso se deve à escassez de cacau, especialmente na África Ocidental, responsável por cerca de 70% do fornecimento mundial. A produção na região foi prejudicada por chuvas excessivas no ano passado, o que impactou a qualidade e a saúde dos grãos.

Para as empresas, essa situação tem sido um desafio. A Hershey, maior produtora de chocolates dos EUA, prevê uma “queda acentuada” nas vendas de Halloween este ano devido ao aumento de preços. A Mondelez, que controla marcas como Toblerone e Cadbury, confirmou em seu último relatório que os custos elevados de matérias-primas e energia têm pressionado os lucros. Já a demanda por produtos com alto teor de açúcar, como gomas e doces mastigáveis, tem crescido significativamente e, desde 2020, superou o crescimento das vendas de chocolate.

Valor recorde

A previsão de gastos das famílias dos EUA com doces para Halloween em 2024 é de um recorde de US$ 4,1 bilhões (R$ 23,6 billhões), segundo a S&P Global Market Intelligence. No entanto, a alta nos preços do cacau pode influenciar nas opções dos consumidores, que podem optar por outras alternativas. De acordo com a Associação Nacional de Confeitos dos EUA, as vendas de chocolate caíram 5% até meados de agosto, enquanto o valor de mercado aumentou para US$ 21,4 bilhões (R$ 123,35 bilhões) devido ao aumento dos preços.

As fabricantes, diante do cenário, têm buscado inovações para lidar com a escassez e o aumento dos preços do cacau. “As empresas estão se adaptando”, disse Ofir Ardon, da empresa de pesquisas agrícolas Agritask. “Podemos ver neste Halloween uma diversidade maior de doces e chocolates em tamanhos reduzidos, além de opções de sabores novos.”

Analistas do mercado de commodities apontam que essa alta nos preços pode diminuir nos próximos meses. “Com a melhora do clima em áreas de produção como Gana e Costa do Marfim, a expectativa é de uma recuperação no fornecimento de cacau, o que poderá ajudar a estabilizar os preços”, explicou Jack Scoville, da Price Futures Group, em entrevista ao The Wall Street Journal.

Apesar disso, este Halloween pode marcar uma mudança nos tradicionais doces das casas americanas. E, para quem espera as famosas barras de chocolate, a previsão é de uma noite de travessuras sem tantas gostosuras.