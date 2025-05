Justiça espanhola condena torcedores por racismo contra Vinicius Júnior; saiba a pena aplicada

Cinco torcedores do Real Valladolid foram condenados pela Justiça espanhola a um ano de prisão por proferirem insultos racistas contra o atacante brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid, durante uma partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol, realizada em 30 de dezembro de 2022, no Estádio José Zorrilla.

Além da pena de detenção, os condenados terão que pagar multas que variam entre 1.080 e 1.620 euros, ficarão proibidos por quatro anos de exercer atividades esportivas, educativas ou de lazer, e perderão temporariamente o direito de se candidatar a cargos públicos.

Ofensas racistas e repercussão do caso

O caso ganhou grande repercussão após os torcedores dirigirem ofensas racistas a Vinicius Júnior, especialmente quando ele se dirigia ao banco de reservas após ser substituído. As agressões foram registradas por outros espectadores e amplamente divulgadas nas redes sociais.

A decisão judicial foi resultado de um acordo firmado entre a defesa dos réus, o Ministério Público e o representante legal do jogador, que optou por não exigir compensação financeira. Quatro dos cinco réus aceitaram a pena de um ano de prisão, multa e inabilitação para exercer funções educativas e esportivas, enquanto o quinto recebeu uma multa menor.

Impacto e ações contra o racismo no futebol espanhol

A sentença será comunicada à Comissão Estatal contra a Violência, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância no Esporte, que havia iniciado procedimentos administrativos contra os envolvidos, agora suspensos em virtude da decisão judicial.

Este caso se soma a outras ações recentes na Espanha para combater o racismo no futebol, como a condenação em 2024 de três torcedores do Valencia a oito meses de prisão por insultos racistas a Vinicius Júnior durante partida no estádio Mestalla. Essas decisões são consideradas históricas e enviam uma mensagem clara contra a impunidade em casos de racismo nos estádios espanhóis.

O presidente da LaLiga, Javier Tebas, comemorou a sentença, destacando que ela repara os danos sofridos pelo jogador e serve de alerta para que atos racistas sejam detectados, denunciados e punidos criminalmente.