Quais foram os emojis mais usados em 2021? Veja ranking

A geração Z pode até achar cringe, mas a realidade é que quase toda internet usa os emojis. Segundo a Unicode Consortium, organização que padroniza códigos dos emojis, 92% das pessoas que se conectam na internet usam os ícones.

Nesta quinta, 2, a Unicode Consortium divulgou um ranking com os emojis mais usados ao redor do mundo durante 2021. De acordo com a organização, a lista é definida com base na frequência mediana do uso dos emojis a partir de diversas fontes.

Existem mais de 3.600 opções de emojis, segundo a Unicode. Os 100 mais usados correspondem a 82% do uso total.

Veja os 10 emojis mais usados de 2021:

😂 (chorando de rir) ❤️ (coração) 🤣 (rolando de rir) 👍 (polegar para cima) 😭 (chorando) 🙏 (mãos juntas) 😘 (beijo com coração) 🥰 (rosto com corações) 😍 (olhos com corações) 😊 (sorriso simples)

Os emojis que retratam emoções são os mais usados pelo mundo, junto com rostos soridentes e corações. O emoji mais usado de todos é o de chorar de rir ("😂").

Participe grátis de Segredos dos Pré-Lançamentos, de 06 a 13 de dezembro, e descubra como obter ganhos explosivos com as novas moedas digitais.