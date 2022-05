Pugliesi anuncia gravidez com "publi"; saiba quanto ela ganhou

Nesta segunda-feira, 9, a influencer Gabriela Pugliesi anunciou que está esperando o primeiro filho com o rapper Tulio Dek.

Como inúmeros outros influenciadores antes dela, Pugliesi contou a novidade através de um "publipost" (publicidade em publicações nas redes sociais) com a Clear Blue.

A marca de testes de gravidez já fez parcerias com Sabrina Sato e Luccas Lucco, e é conhecida por usuários pelas "publis" com os famosos.

Na minha cabeça os publis de teste de gravidez começam com essa DM aqui: “E ai clearblue to grávida” “Pô bora fechar” — Babi (@babi) February 10, 2021

De acordo com a coluna Fefito, do portal UOL, a marca oferece cerca de R$ 200 mil para a "publi" ao lado do teste de gravidez, mas o valor pode ir até R$ 400 mil dependendo da fama da celebridade.

Em publicação no Instagram, Pugliesi disse que a publicidade com o Clear Blue era "a melhor" de sua vida.

"Tô grávida. O melhor post da minha vida! O melhor positivo da minha vida. Foi mais uma provação na minha vida que tudo acontece na hora certa e no tempo de Deus!", escreveu ela em seu Instagram.

VEJA TAMBÉM:

Os nomes de bebês mais populares no Brasil em 2021

Elon Musk diz que pode ‘morrer sob circunstâncias misteriosas’

Maior animal do mundo é encontrado nos Alpes Suíços

Sweatcoin: conheça o app que paga para você andar