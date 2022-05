Gabriela Pugliesi anuncia que está grávida do primeiro filho com Tulio Dek

A influencer Gabriela Pugliesi compartilhou nas redes sociais nesta segunda-feira, 9, que está grávida do primeiro filho com o rapper Tulio Dek. O casal anunciou o início namoro em maio do ano passado.

"Tô grávida. O melhor post da minha vida! O melhor positivo da minha vida. Foi mais uma provação na minha vida que tudo acontece na hora certa e no tempo de Deus! Espero que meu relato conforte e de esperança pra quem precisa", escreveu a influencer em seu Instagram.

Junto com o breve texto, Gabriela publicou um vídeo no qual relembra os tratamentos que fez para engravidar enquanto estava casada com Erasmo Viana. O casal, que se casou em 2017, se separou em fevereiro de 2021.

Gabriela contou que descobriu que estava grávida em março, que está na 14ª semana de gestação e que a irmã, Marcela, também está à espera do primeiro filho. "Engravidamos na mesma semana."

Ela ainda disse que a gravidez aconteceu sem nenhum tratamento.

"Corta a história, um ano depois eu estou aqui grávida do amor da minha vida, do homem da minha vida, sem nenhum tratamento, sem planejar, sem tentar. Aconteceu da forma mais natural possível."

VEJA TAMBÉM:

Os nomes de bebês mais populares no Brasil em 2021

Elon Musk diz que pode ‘morrer sob circunstâncias misteriosas’

Maior animal do mundo é encontrado nos Alpes Suíços

Sweatcoin: conheça o app que paga para você andar